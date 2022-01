Disposizioni anti Covid a Taggia: in 15 giorni oltre 350 persone controllate dalla Polizia Locale e 5 multe, "Attenzione sui bar"

Negli ultimi 15 giorni , a Taggia , la Polizia Locale ha elevato 5 sanzioni per irregolarità nel rispetto delle misure anti Covid , sia sulle mascherine che sul green pass. Per la precisione i controlli hanno interessato complessivamente 250 persone all'interno di locali, bar, ristoranti e supermercati e 122 nelle palestre.

All'esito dell'attività gli agenti hanno elevato 3 multe per il mancato uso della mascherina e 2 per quanto concerne il possesso della certificazione verde. Il tutto al netto di un organico quello della Polizia Locale che gode di poche unità su strada.

"Il Comandante Vittorio Boeri - afferma Longobardi - sta portando avanti con gli agenti un lavoro non semplice e mi piace sottolineare che si lavora in collaborazione con i Carabinieri. In questa fase la sanzione viene applicata in extrema ratio, prediligendo per quanto c'è possibile un'azione costante di presenza e controllo sul territorio che in questi casi funziona da prevenzione".