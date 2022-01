Coronavirus: oggi 7 morti in ospedale nella nostra provincia, ricoverati stabili mentre i vaccini vanno sopra il 76%

Rimane pressoché invariata la situazione legata al Covid-19 nella nostra provincia, con ricoverati in area media e in terapia intensiva che non variano rispetto a ieri. Un dato per certi versi positivo, visto che i numeri dell’imperiese vedono la provincia sulla soglia tra la zona arancione e rossa.

Oggi sono 125 i ricoverati in ospedale, dei quali 8 in terapia intensiva. Purtroppo dobbiamo registrare anche 7 morti, dei quali 5 non vaccinati e 2 vaccinati. Si tratta di pazienti molto anziani, tra gli 80 e i 90 anni. I dati sono aggiornati alle 13.30 di oggi pomeriggio. Per quanto riguarda i contagi a oggi sono circa 2.900 i positivi che si trovano a casa, oltre a 719 persone in sorveglianza attiva, tra cui 643 che hanno avuto contatti con positivi e 76 in isolamento fiduciario rientranti dall'estero.

Una buona notizia arriva sul fronte della campagna vaccinale, visto che per la prima volta la nostra provincia passa la soglia del 76% di vaccinati tra gli over 12. Crescono anche i numeri per i vaccini ai giovanissimi tra 5 e 11 anni, che arrivano a 465, per un totale di 72,22% in provincia e di 76,11% per gli over 12.

Tra i tre distretti a comandare sempre quello di Imperia, che vede salire i vaccinati al 77,41%, davanti a Sanremo che è al 76,75% e Ventimiglia, molto più staccata a 73,71%.

Analizzando la ‘classifica’ comune per comune, comanda sempre Terzorio, sia negli over 12 che tra i giovanissimi. Rispettivamente con il 78,67% e l’83,33%. Cambia invece la graduatoria per le posizioni di rincalzo: negli ‘over 12’ al secondo posto c’è Cipressa con l’82,76% e al terzo Triora con l’82,69%. Per la fascia 5-11, invece, troviamo seconda Mendatica con il 78,23% e al terzo Aurigo con il 78,13%.

All’ultimo posto, in entrambe le classifiche, il Comune di Apricale che si conferma quello con il minor numero di vaccinati in tutta la provincia. Nella fascia 5-11 vede il 54,04% dei vaccinati e, negli ‘over 12’ il 57,47%.