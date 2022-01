Bordighera: ‘Pigiama per sei’, annullato lo spettacolo di giovedì prossimo al Palazzo del Parco

Lo spettacolo Pigiama per sei, previsto in data 5 gennaio 2022 al Palazzo del Parco, quale secondo appuntamento della rassegna Fughe di teatro…. e di umorismo a Bordighera non potrà svolgersi: alcuni componenti della compagnia sono risultati positivi al COVID ed i loro tempi di recupero non consentono di pensare alla realizzazione della replica.

Lo spettacolo viene dunque posticipato a martedì 25 gennaio (ore 21): ovviamente i biglietti già acquistati valgono per la nuova data.

“Ci dispiace molto non poter andare in scena a Bordighera in un periodo che speravamo per tutti sereno come quello delle festività” commenta il regista Marco Rampoldi a nome della compagnia: “Abbiamo debuttato a Borgio- aggiunge- tutto il nostro gruppo ha un forte legame con questa terra e dunque il dispiacere è ancora maggiore…Confidiamo però che il pubblico ci segua anche nel nostro recupero”.

Pigiama per sei è una commedia dove sei personaggi si muovono in un meccanismo a orologeria perfetto scritto da Marc Camoletti, drammaturgo francese noto per aver firmato esilaranti ‘vaudeville moderni’, portati al successo da grandi interpreti (a partire dal Boeing boeing cinematografico di Jerry Lewis e Dean Martin). In scena a Bordighera sarà l'inedita coppia comica formata da Antonio Cornacchione e Max Pisu, insieme ad una delle migliori attrici teatrali italiane, Laura Curino, ed a Rita Pelusio, capace di passare con facilità dalla leggerezza dei personaggi televisivi al forte impegno sociale. Ed ancora vi saranno Roberta Petrozzi e Rufin Doh Zeyenouin.

Fughe di teatro e di umorismo prosegue intanto sabato 15 gennaio (ore 21.00) per lo spettacolo Funeral Home in programma a Palazzo del Parco con Giacomo Poretti affiancato da Daniela Cristofori