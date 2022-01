Ventimiglia: fino al 26 gennaio le domande per il Servizio Civile Universale alla Croce Verde Intemelia

Continua, alla Croce Verde Intemelia di Ventimiglia, la possibilità di svolgere il ‘Servizio Civile Universale’. Scade infatti il 26 gennaio alle 14 il termine ultimo per presentare la domanda da parte dei cittadini italiani o dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non abbiano superato il ventottesimo (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda.

La durata del Servizio Civile Universale è di un anno con un impiego di 25 ore settimanali ed una retribuzione mensile di 444,30 euro. E’ prevista una formazione professionale e i posti a disposizione sono 8. Il ‘Servizio Civile Universale’ è una scelta consapevole: il primo stipendio, nuovi amici, mettersi alla prova, empatia, relazioni, nuove realtà, possibilità di trovare lavoro al termine del servizio, e altro ancora”.

Per informazioni ci si può rivolgere alla Croce Verde di piazza XX Settembre 8 a Ventimiglia, mandare una mail a info@croceverdeintemelia.com oppure telefonare allo 0184351175.