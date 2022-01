Sanremo: un filo diretto tra Comune, Questura e società ‘Abaco’ per smascherare gli evasori della Tassa di Soggiorno

Il Comune di Sanremo è intenzionato a smascherare tutti gli evasori della Tassa di Soggiorno. Non si tratta di hotel che non la versano, ma di quel sommerso di attività ricettive nell’ombra che non denunciano le presenze e lavorano nell’illegalità.



Il problema è stato sollevato più volte dal Tavolo del Turismo, lo stesso che ha istituito nel 2018 la Tassa di Soggiorno seguendo l’esempio delle principali località turistiche nazionali con lo scopo di finanziare (come da legge regionale) gli investimenti per l’immagine e la promozione della città. I membri del Tavolo hanno chiesto chiaramente di lavorare per l’individuazione e la repressione dell’abusivismo, ancora presente in zona.



Palazzo Bellevue si è quindi affidato alla società padovana ‘Abaco’, con sede anche in strada Solaro a Sanremo, per un importo di circa 11 mila euro al fine di iniziare un lavoro congiunto con Comune e Questura (Alloggiatiweb) per individuare e recuperare il sommerso. L’intervento garantirà efficacia sul 2021, ma anche su tutto il periodo antecedente.



L’obiettivo dichiarato è quello di portare alla luce tutto l’incasso abusivo degli ultimi anni smascherando le ultime attività ricettive rimaste nell’ombra.