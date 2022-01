Sanremo: ritardi di almeno 4 mesi per una carta di identità elettronica, Il Grande scrive al prefetto "Inammissibile"

“Tempistiche inammissibili”, così Alessandro Il Grande, presidente del consiglio comunale di Sanremo, si riferisce ai tempi d’attesa di 4 o 5 mesi per ottenere un appuntamento per la carta d’identità elettronica. Un problema che è al centro di una lettera inviata al Prefetto Armando Nanei.

I ritardi sugli appuntamenti all’anagrafe sono stati al centro di forti polemiche a inizio dicembre. “Tale problematica emerge da numerose segnalazioni, non solo di cittadini rivoltisi a me direttamente, ma anche di numerosi consiglieri comunali, a loro volta coinvolti dalla cittadinanza. - sottolinea Il Grande - Non ultimo, un episodio verificatosi tra il 4 ed il 9 dicembre, quando gli uffici Demografici sono rimasti chiusi per problematiche legate al Covid, e, come emerso da fonti giornalistiche, il Comune ha confermato che i cittadini con appuntamenti fissati in tali date, e già in attesa da 4/5 mesi, avrebbero avuto un trattamento prioritario nei giorni successivi ma a tutt’oggi non sono stati ancora ricontattati”.

Sull’accaduto, la vicesindaco Costanza Pireri aveva auspicato una accelerazione dei tempi proprio nei primi mesi del 2022, anche grazie all’arrivo di un nuovo macchinario dal Ministero. “Comprendiamo le difficoltà legate alle necessarie autorizzazioni ministerialI ed alle procedure di rilascio delle carte ma queste tempistiche non sono ammissibili. Oltre a rilevare una generale disorganizzazione, confermata da molti utenti i quali, non riuscendo ad accedere telefonicamente agli uffici anagrafici, si rivolgono al centralino del Comune” - denuncia Il Grande.

In ordine temporale, c’è anche una segnalazione effettuata al Segretario Generale, dirigente dei Servizi Demografici, che “…benchè oberato da altri incarichi, opera al meglio delle possibilità ed informo che in precedenza tali servizi erano assegnati a Dirigente specifico ed erano dotati di due/tre funzionari con posizioni organizzative” - chiosa amaramente il presidente del consiglio comunale di Sanremo.