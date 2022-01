Sanremo: partono lunedì i lavori in via al Mare a Bussana, due mesi di tempo e 200mila euro di spesa

Partono lunedì prossimo e andranno avanti fino ai primi giorni di marzo, i lavori per ripristinare la strada di Bussana Mare collassata il 22 dicembre scorso, in via al Mare. La conferma arriva direttamente dal Comune matuziano che, già prima di Natale aveva attivato la cosiddetta ‘somma urgenza’, dopo i primi sopralluoghi, che hanno permesso ai tecnici di individuare le cause del crollo. E’ stato infatti confermato che non è stata l’erosione del mare a provocare il crollo ma una infiltrazione presente da tempo.

Per svolgere l’intervento bisognerà tenere conto delle difficoltà di attuazione, lavorando dal basso e creando una ‘pista’ per arrivare sotto la strada. Dovrà essere attuato uno scavo e una predisposizione alle palificazioni: “Tutto questo – ha detto l’Assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Donzella – per garantire la massima sicurezza durante i lavori”.

Il cemento e la gettata sarà poi fatta dall’alto ma, tenendo conto delle difficoltà e dei luoghi, è stato confermato che i tempi sono quelli inizialmente previsti, ovvero due mesi: “Saranno eliminate tutte le cause che possono aver determinato il crollo, ovvero vene, falde acquifere, tubazioni e altro. Sarà costruito un muro di contenimento di circa 30 metri, dopo l’attività di drenaggio delle acque a monte”.

Al momento, dopo lo spostamento dei tamponi in ‘drive through’ a Taggia, il crollo della strada sta creando solo qualche disagio ai residenti e alle attività ma, ovviamente, gli operatori turistici della zona si augurano che i due mesi auspicati per la sistemazione del crollo avvenuto prima di Natale, siano confermati per non pregiudicare la stagione estiva.

Al momento la strada è tagliata in due, anche se nei giorni scorsi avevamo sottolineato come alcuni (soprattutto la notte) spostano le transenne passando pericolosamente.