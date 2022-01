Riva Ligure: il sindaco Giorgio Giuffra ha assunto dal 1° gennaio il comando della Polizia Locale

La questione del posto vacante del comandante era da tempo al centro di un bando di mobilità aperto dal Comune di Riva Ligure. Soltanto due i partecipanti idonei che però hanno rifiutato l'offerta. "Non c'è una tempistica ufficiale - ci spiega il sindaco di Riva Ligure, Giorgio Giuffra - ma ci auguriamo nell'arco di un mese di riuscire a nominare il nuovo comandante della nostra Polizia Locale che comunque rimane pienamente operativa. Sono in corso tutti i procedimenti amministrativi necessari per coprire il posto vacante".

"Intanto assumo io questo nuovo incarico - prosegue - ma solo finché sarà necessario. Anche per questo ho chiesto una disponibilità al comandante uscente per una collaborazione a titolo gratuito. Ritengo che la sua esperienza possa essere preziosa e avrà le funzioni di fornirmi consigli quando ne avrò bisogno trattandosi di un ruolo per me nuovo. Il momento che stiamo vivendo ci richiede massima attenzione sull'evoluzione della situazione Covid. Non sono previste nuove ordinanze restrittive ma continueremo nel solco tracciato dall'ex comandante Marsiglia ponendo, soprattutto adesso una particolare attenzione al rispetto delle misure nazionali anti Covid, ad esempio, sull'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto e il green pass, ove richiesto".