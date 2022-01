Covid, anche Spiderman nella bolgia della burocrazia dei tamponi: si sfoga sui social

Anche i supereroi piangono su Facebook: “Scusate per lo sfogo. Oggi mi sento abbandonato. È una settimana che aspetto con pazienza che la burocrazia faccia il suo corso senza successo. Stamattina ho effettuato 200 chiamate al centralino covid dell'Asl senza riuscire ad avere un briciolo di contatto con qualcuno. Dopo essere stato segnalato da infermiere del lavoro e medico di base, speravo per lo meno che nel giro di qualche giorno qualcuno si facesse sentire. Così non è stato”. Questo l’esordio dello sfogo di Mattia Villardita, lo Spiderman savonese tanto amato dai bimbi di tutta Italia che, a quanto pare, è alle prese con la burocrazia relativa al Covid.

“Chiusi in casa senza nessun tipo di supporto o qualcuno che ti dica cosa fare e come comportarti. Questo è il momento che stiamo vivendo in molti. Così non funziona. Così non va bene. Le regole devono cambiare. Le persone sono stufe. Sembra di vivere un incubo più che una malattia”.

“Oltre i sintomi che attualmente ho – conclude Spiderman sul social di Zuckenberg - che sono mancanza di olfatto e gusti, tosse e qualche dolorino sparso qua e là, vi dico che con la nuova variante che chiamerò "Spiderman", se ne aggiungono altri due: Sangue marcio che fate venire e giramento di c******i. Dico solo che il circo è più organizzato! VERGOGNA!”. Non tarda la risposta del vertice di Asl 2: “Pur comprendendo l'amarezza del momento, spiace constatare quanto scritto proprio da chi ha potuto verificare da vicino l'impegno di tutto il personale sanitario e degli operatori, attivi in prima linea durante tutta la pandemia e anche in questa nuova ondata di contagi”.

“Purtroppo il grande numero di positivi, non solo in Asl 2 ma in tutta Italia, può determinare l'allungamento di alcune tempistiche, senza eccezioni – precisano -. Per questo Asl2 sta compiendo ogni sforzo per contenere i tempi: è stato programmato infatti un drive-through straordinario nella giornata di domani, martedì 4 gennaio, che si aggiunge a quelli consueti del lunedì, mercoledì e venerdì. Si ricorda che al drive si accede solo con appuntamento e negli orari indicati”.

“Mattia Villardita era già programmato per eseguire il tampone molecolare nella giornata di mercoledì 5 gennaio ed è stato avvisato oggi telefonicamente dell'appuntamento”, concludono i vertici di Asl 2.