Assenze nelle aziende a causa del Covid: nelle più grandi della provincia per ora nessuna criticità

A livello nazionale sono molte le aziende che devono misurarsi con le molte assenze dovute al Covid-19. Tra positività che crescono e quarantene da rispettare anche per chi è entrato in contatto con un contagiato, le aziende sono obbligate spesso a ‘inventarsi’ i turni di lavoro.

Nella nostra provincia abbiamo cercato di analizzare la situazione di tre grosse aziende: la Riviera Trasporti, Amaie Energia e il Casinò di Sanremo. Non ci sono dati ufficiali, anche per questioni di privacy ma dalle notizie trapelate la situazione non è a livelli di allarme. Al momento le assenze sono quantificabili in un 10% e, seppur ci siano problema di risolvere, il servizio viene espletato regolarmente.

Per quanto riguarda Rt, azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico nella nostra provincia, la situazione è sotto controllo anche grazie alla chiusura delle scuole. Ma, ovviamente, c’è un pizzico di preoccupazione per il 10 gennaio, quando dovrebbero riaprire gli istituti. Abbiamo usato il condizionale, visto che la situazione non è delle migliori e le decisioni a livello nazionale e locale sulla riapertura potrebbero essere diverse.

Amaie Energia è una società multi servizi che ha in gestione il servizio di nettezza urbana in molte città della nostra provincia, partendo da Sanremo la città con il numero maggiore di abitanti. Anche in questo caso, almeno per ora, non si segnalano criticità per il servizio che, anche nelle giornate festive si sta svolgendo con regolarità.

Infine il Casinò di Sanremo: il regno dell’azzardo matuziano, uno dei pochi luoghi stracolmo di turisti nella sera di Capodanno, sta subendo assenze da Covid in linea con le altre aziende del territorio. Qualche problema lo deve affrontare soprattutto per l’apertura delle sale tradizionali, ma le difficoltà per sono state superate rimodulando i turni.

Una situazione, quindi, in linea con le altre zone d’Italia, dove le aziende devono fare i conti con il virus e con chi è costretto a restare a casa per la quarantena.