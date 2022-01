Target: San Pietro Lab, passione, esperienza e professionalità al vostro servizio

Target con Ilaria Salerno |

L’azienda San Pietro Lab nasce nel 2014 dall’incontro tra gli imprenditori Claudio Pata e Mattia Brunazzi. Con i suoi preparati Made in Italy l’azienda si contraddistingue per l’alta qualità e l’efficacia. Inizialmente i titolari decidono di produrre cosmetici per il settore farmaceutico, solo successivamente sviluppano anche un nuovo mercato che comprende i prodotti per la cura dei tatuaggi. La pelle tatuata risulta infatti molto sofferente ed è necessario curarla con specifici prodotti. Questa linea si rivolge sia ai professionisti tatuatori sia alle persone tatuate, offrendo prodotti tecnici da utilizzare durante la fase di realizzazione, nella cura post tattoo ,nel mantenimento e nella protezione del tatuaggio. La produzione dell’azienda si basa sull’utilizzo delle erbe, degli oli essenziali e degli oli vegetali. Grazie al felice connubio di formule dell’antica sapienza fisioterapica e di una avanzata e moderna ricerca cosmetologica, la Linea Professionale SPL offre prodotti cosmetici funzionali, efficaci e personalizzati per ogni tipo di pelle, capaci di fornire risultati eccellenti. La scelta degli ingredienti avviene attraverso la selezione accurata dei fornitori e dei produttori dei principi attivi. Ogni giorno i titolari della San Pietro Lab cercano ingredienti legati al nostro territorio e soprattutto alla zona mediterranea, zona dalle grandi potenzialità a livello curativo e del benessere. Il target dell’azienda riguarda soprattutto il mercato nazionale ma si sta sviluppando sempre di più anche il mercato estero. Negli ultimi anni i titolari hanno infatti partecipato a numerosi Cosmoprof ad Hong Kong e lavorano ormai da diverso tempo anche con la Svizzera e la Francia.

