Dove soggiornare a Milano per un viaggio di lavoro, per un soggiorno con la famiglia, in coppia o con amici?

Nell'immaginario collettivo Milano è sempre stata una città collegata al mondo del lavoro e delle opportunità, per non parlare poi della nebbia e delle smog. Ma andando alla sua scoperta ci si accorge invece che il capoluogo lombardo è anche una città dove si vive bene, attraversata da grandi arterie e splendidi parchi e alimentata da una fitta vita culturale. Milano infatti, è anche la “capitale” della moda, una metropoli che conquista e affascina per la sua storia, per la sua eleganza e per la sua identità trendy e dinamica. Se desiderate trascorrere qualche giorno in questa splendida città del nord Italia, scoprirete che non ha niente da invidiare al fascino di altre città settentrionali come Torino, Bologna e così via. Con il suo Duomo, il famoso Teatro alla Scala, il Castello Sforzesco e le sue boutiques del centro, Milano è sicuramente una città dalle mille sfaccettature e qualunque siano i vostri desideri una volta lì, sarà possibile per voi trascorrere un soggiorno davvero indimenticabile.

Ma Milano non è da identificarsi solo nel Duomo e nel Teatro alla Scala, infatti è anche la patria dell'arte, dell'architettura, del Rinascimento, della storia ma anche del bon ton e del divertimento. Vicinissimo al Duomo, la cattegrale gotica più famosa d'Europa, ad esempio c'è la famosa Galleria Vittorio Emanuele II, sicuramente uno dei posti più affasinanti di Milano, dall'architettura barocca e neoclassica, soprannominata "il salone di Milano", con i suoi portici sovradimensionati e la sua cupola in vetro e metallo. Non dimentichiamo poi la Chiesa di Santa Maria delle Grazie, famosa in tutto il mondo per ospitare la famosa Ultima Cena di Leonardo da Vinci. Per non parlare poi del Quadrilatero della Moda, formato da Via Montenapoleone, Via della Spiga, Via Sant'Andrea e Via Manzoni, dove troverete rinomati negozi di moda, gioiellerie di lusso e designer come Louis Vuitton, Versace, Hermès, Valentino, Gucci o persino Ralph Lauren e Yves Saint Laurent! Ma queste sono solo alcuni dei luoghi simbolo della città di Milano, tutto il resto confidiamo che lo scopriate nel prossimo viaggio a Milano. Ma dove poter soggiornare in questa sorprendente città?

