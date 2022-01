Coronavirus: Liguria vicina alla zona arancione, ma la nostra provincia è a un passo da quella rossa

Lo avevo scritto a inizio dicembre e, purtroppo, un mese dopo è imminente l’ingresso in zona arancione per la Liguria e, conseguentemente, anche per la nostra provincia. Ma i dati, che riportiamo anche aggiornati a oggi, sono purtroppo da zona ‘rossa’, un ambito che tutti speriamo di evitare perché significa chiusure. Una situazione che ci porta indietro di un anno, quando vivevamo tra coprifuoco e locali che non potevano aprire la sera.

Per il passaggio in area arancione in questo momento il tasso di incidenza settimanale dei contagi non è nemmeno paragonabile a quello previsto dal decreto legge di luglio. Oggi è a 858,2 e, per il passaggio ad arancione se è pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti e aver contestualmente superato i limiti di occupazione dei posti letto di area medica (30%) e terapia intensiva (20%).

Come è la situazione in questo momento nella nostra provincia? Fatto salvo un tasso di incidenza elevatissimo ma comunque molto più basso di molte altre province (ce ne sono alcune che hanno raggiunto quota 2.000), l’attenzione si sposta proprio sulle percentuali di occupazione dei posti letto. Oggi, in area medicale 127 i pazienti su circa 230 posti letto previsti da Alisa nell’imperiese e, quindi, siamo a una copertura del 44,78%, decisamente superiore a quello previsto. Va un po’ meglio per i letti occupati in terapia intensiva: sono 8 sui circa 30 previsti, ovvero il 26,66%, anche questo sopra il paramento del decreto di luglio scorso.

Ma attenzione, perché per il passaggio dall’arancione al rosso, in tema di parametri cambia davvero poco. Con il tasso di incidenza a questi livelli, si finisce in rosso sopra i 150 casi per 100.000 abitanti e se si verificano entrambe le condizioni successive: il tasso di occupazione dei posti letto in area medicale è superiore al 40 per cento e quello delle terapie intensive sopra il 30 per cento. In questo caso la nostra provincia ha superato tutti i parametri, tranne quello delle terapie intensive (davvero di poco).

Cosa cambierà se si approderà alla zona arancione? Rispetto alla gialla le restrizioni valgono solo per chi non possiede il ‘Super Green pass’. I bar e i ristoranti, infatti, continuano a non avere limiti orari e di servizio. Non chiudono palestre, i centri sportivi e le piscine così come i musei, teatri, le mostre e le sale gioco

Con la zona rossa cambierebbe però tutto: ristoranti e bar chiusi (consentito solo l'asporto), didattica a distanza, aperte solo le attività essenziali.