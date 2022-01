Taggia: degrado nell'area dedicata al 'pump track', la segnalazione di un cittadino

mi rivolgo al suo giornale per far notare al Comune di Taggia (che evidentemente dalle finestre dei suoi uffici purtroppo non riesce a notarlo...), la situazione di estremo degrado in cui versa quella che dovrebbe essere l'area dedicata al 'pump track' di via San Francesco: erbacce oramai dilaganti che ricoprono ogni cosa e... novità... anche due accampamenti di senza tetto, con sporcizia ovunque.

Ora mi chiedo: se quest'area non interessa a nessuno (anche se nei rari momenti in cui essa è fruibile, viene frequentata dai bambini con le loro bici), si prenda la decisione di chiuderla al pubblico mettendo una recinzione ed un cancello in modo che non sia accessibile a nessuno. In caso contrario, visto che si trova proprio sotto le finestre degli uffici comunali (quindi non dovrebbe essere difficile accorgersene), si faccia in modo di tenerla pulita e decorosa. In queste condizioni, oltre ad essere pericolosa per chi vi si avventura, è oltremodo indecorosa.