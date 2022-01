Festeggiamenti per il 2022 in provincia di Imperia: in fiamme una tenda e due cassonetti della spazzatura

I festeggiamenti per il nuovo anno poco dopo la mezzanotte hanno portato a tre interventi dei Vigili del Fuoco. I pompieri sono stati chiamati ad interventi per una tenda da sole che ha preso fuoco su un terrazzo a Taggia e per due cassonetti bruciati, uno a Diano Marina e l'altro a Bordighera. All'origine dei tre episodi ci sarebbe l'esplosione di qualche petardo. Ognuno dei tre interventi non ha avuto particolari conseguenze al di là dei danni e per fortuna non si sono registrate persone ferite.