Capodanno tranquillo a Sanremo: pochissime persone in strada e festeggiamenti contenuti

Il Capodanno di Sanremo si è limitato alle zone della movida. Festeggiamenti contenuti a poche persone in giro e per pochi minuti dopo la mezzanotte, in un clima meno surreale di quello vissuto un anno fa quando era in vigore il coprifuoco.



Un San Silvestro passato principalmente in casa da parte delle famiglie matuziane o in vacanza nelle seconde case dai turisti presenti in città. C'è chi non ha rinunciato a una passeggiata lungo Via Matteotti anche se appare evidente che non ci sia stata calca nella principale via del centro. Qualche persona in più era seduta davanti ai locali tra piazza Bresca e piazza Sardi.



Per il secondo anno di fila, l'Italia vive un capodanno senza festeggiamenti in piazza o concerti. Nonostante l'assenza del coprifuoco, quest'anno non è mancata l'attenzione delle forze dell'ordine sul rispetto delle misure nazionali anti Covid, in particolare sull'obbligo di mascherina all'aperto e sul divieto di assembramenti. Un'attenzione che ha interessato il territorio già nei giorni scorsi ma ovviamente accentuata per la notte di Capodanno.

Per fortuna anche la nottata appena trascorsa non fa registrare interventi di rilievo da parte del personale sanitario del 118, in relazione al San Silvestro. Soltanto i Vigili del Fuoco sono usciti per una tenda da sole bruciata su un terrazzo di Arma di Taggia e per due cassonetti in fiamme su Bordighera e Diano Marina.

