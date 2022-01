368 nuovi positivi Covid in provincia di Imperia, 128mila i guariti da inizio pandemia in Liguria

Per quanto riguarda i dati sulla ASL 1 imperiese: cresce il numero totale dei positivi e di poche unità quello dei ricoveri all'ospedale Borea di Sanremo. Invece, in calo, il numero dei soggetti in sorveglianza attiva.



Ospedalizzati: 542 (+13); 48 (+1) in terapia intensiva*



Asl 1 - 127 (+2); 9 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 93 (-2); 16 (+1) in terapia intensiva

San Martino - 73 (-); 7 (+1) in terapia intensiva

Galliera - 103 (+1); 6 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 15 (+2); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 3 - 69 (+8); 4 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 27 (+2); 2 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 35 (-); 3 (-1) in terapia intensiva