Covid e vaccini: nell'ultima settimana somministrate quasi 55mila dosi booster

Nelle ultime 24 ore sono state oltre 4mila le dosi di vaccino somministrate in Liguria: anche nei giorni di festa, la campagna vaccinale prosegue senza sosta. Negli ultimi giorni le somministrazioni di dosi booster hanno proseguito a ritmo sostenuto: dal 26 al 31 dicembre sono state ben 54.999, di cui oltre 7500 solo nell’ultimo giorno dell’anno.



"A livello settimanale invece, nel periodo compreso tra i 25 e il 31 dicembre si è registrato un boom di prenotazioni per la dose booster, - ha detto il presidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Giovanni Toti - raggiungendo quota 62mila in una settimana, mentre in quelle precedenti la media si aggirava sulle 40mila a settimana, segno che i liguri vogliono proseguire nella campagna e che la stragrande maggioranza ha compreso che il vaccino è l’unica via per sconfiggere il virus”.



.“In questi giorni si continua a registrare una elevata circolazione del virus in Liguria – prosegue Toti – ma delle 48 persone ricoverate in terapia intensiva, ben 34 sono non vaccinate. Intanto le prenotazioni per la dose booster hanno raggiunto e superato le 600mila”. Per quanto riguarda invece la vaccinazione della fascia di età tra i 5 e gli 11 anni, le prenotazioni sono 14.680 e quasi 5mila (4.995) le dosi già somministrate.