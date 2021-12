Imperia, l'ex Arsenal Arturo Lupoli è il botto di Capodanno e il ritorno di Federico Virga un ottimo proposito per il 2022

L’Imperia ha sparato il botto di Capodanno. Il nuovo acquisto Arturo Lupoli è sicuramente un nome che accende le fantasie dei tifosi, grazie alla sua prestigiosa carriera. Nel suo palmares c’è una FA Cup con la maglia dell’Arsenal allenato da Wenger ; quello di Henry, Pires, Fabregas e della finale di Champions League persa contro il Barcellona.

Il 9 novembre 2005 segna una doppietta, in Carling Cup, nel mitologico Highbury contro l’Everton e qualche mese dopo arriva anche l’esordio in Premier League. A fine 2006 la prima presenza in Under 21 e poi il gol mentre veste la maglia del Derby County. Sembra l’inizio di una carriera sfavillante che invece, improvvisamente, si perde nei meandri della Serie B, dopo l’esordio in A, a causa dei tanti infortuni.

Tanto che, nel 2017, il Mirror gli dedica un pezzo chiedendosi che fine avesse fatto l’eroe dimenticato , lanciato nella League Cup da Arsene Wenger. Ed eroe lo era già diventato nel 2002 per i tanti amanti del videogame ‘Scudetto’, dove veniva segnalato come uno dei grandi prospetti del calcio nostrano . Da Allievo era diventato Campione d’Italia con il Parma, segnando 45 reti in 22 partite e facendo sognare i tifosi crociati in coppia con il gemello del gol ‘Pepito’ Rossi.

Arrivando all’attualità, il campo dice che Lupoli non segna dallo scorso giugno quando chiuse bene il campionato con Montegiorgio con tre reti nelle ultime quattro partite. Dieci partite senza segnare , invece, con il Borgo San Donnino, ultima nel girone D di Serie D. Stando a quanto raccolto non ha ancora brillato in questa stagione e complice un po’ di sfortuna non ha trovato il gol, come sul tiro ‘salvato sulla linea’ dalla neve contro la Tritium.

Lupoli è un attaccante mancino che può ricoprire sia il ruolo di prima che di seconda punta. Non è molto strutturato e per caratteristiche si rispecchia molto con il penultimo arrivato Fabio Rosati. E’ un autentico giramondo con dodici squadre cambiate negli ultimi dieci anni ma, trovando un po’ di stabilità, potrebbe diventare un buon ‘insegnante’ anche per giovani locali come Lorenzo Cassata che, dopo un buon inizio, sembra un po’ chiuso dagli ultimi arrivi. La parola andrà al campo.

Il vero colpo di mercato però potrebbe essere il ritorno di Federico Virga. Serviranno gli ottimi rapporti con capitan Giglio, il dg Bencardino e tutto l’ambiente per convincere il difensore a rientrare; certo è che il suo temperamento da leader silenzioso e il suo gioco sarebbero fondamentali in una squadra che pecca nel carattere e subisce gol con regolarità. La società ha messo le mani avanti portando alla luce la trattativa prolungata da diverse settimane.