Vaccinazioni in libero accesso: le informazioni di Asl1 per aventi diritto e hub

Per via dell'aumento dei posti prenotabili per il vaccino, Asl1 ha dovuto rimodulare il numero di liberi accessi giornalieri settimanali, per ciascun hub vaccinale.

Gli aventi diritto alle vaccinazioni ad accesso diretto (senza prenotazione) sono: - prime dosi - categorie per le quali sussiste l’obbligo vaccinale: personale amministrativo della sanità, docenti e personale amministrativo della scuola, militari, forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria), personale del soccorso pubblico (di cui all’art. 2 del D.L. 26 novembre 2021, n. 172) - soggetti in attesa di dose addizionale (immunodepressi e con particolari condizioni di rischio)

Gli hub vaccinali dove recarsi sono:

- Camporosso- Palabigauda: gli accessi diretti per gli aventi diritto saranno ridotti a n. 30 giornalieri, dal lunedì al venerdì in orario di apertura, dalle 8 alle 13.

- Taggia- Nuova Stazione: gli accessi diretti per gli aventi diritto saranno ridotti a n. 60 giornalieri, dal lunedì al venerdì in orario di apertura, dalle 8 alle 19: 30 dosi al mattino, 30 dosi al pomeriggio.

- Imperia- Palasalute: gli accessi diretti per gli aventi diritto saranno ridotti a n. 30 giornalieri, dal lunedì al venerdì in orario di apertura, dalle14 alle 19.