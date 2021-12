Ventimiglia: critiche dalle opposizioni sulla situazione parcheggi, le risposte della maggioranza

Le opposizioni di Ventimiglia si sono espresse contro i progetti dei nuovi parcheggi in città.

“Accogliamo sempre le preoccupazioni e i suggerimenti dell'opposizione - risponde l'assessore Tiziana Panetta in merito alle critica ai progetti di realizzazione dei parcheggi interrati - e ci rendiamo conto che fare delle opere importanti può creare disagio alla città. È una città che in due anni ha cambiato volto grazie alle opere che abbiamo messo in atto: le due pedonalizzazioni sono state un successo, il nuovo parcheggio da mille posti è quasi realtà, così come la ciclabile”.



“Chiunque abbia affrontato una ristrutturazione in casa propria, sa che il disagio è un elemento da considerare - continua il consigliere Palmero - ma nonostante questo fermarsi, dare seguito alla politica del non-fare, significa soccombere. Pensiamo alla vicina Mentone, alle grandi opere, ai parcheggi interrati, alla nuova passeggiata mare. Sono stati sicuramente un disagio per la popolazione ma ora sono ricchezza per i commercianti e i ristoratori, bellezza per i turisti”.

“Dobbiamo produrre bellezza, stringere i denti - concludere il consigliere Rea - e i nostri figli, anche quelli degli attuali oppositori, potranno godere dei nostri sacrifici. Lavoriamo per tutti, chiudiamo un 2021 di intenso lavoro ma già con la testa al 2022 e al futuro di questa città”.