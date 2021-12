Gli auguri di fine anno del governatore Toti: "Grazie a chi lavora per sconfiggere il covid e chi ha creduto nella scienza. Il 22 sia anno di speranza"

"Mancano poche ore alla fine del 2021. Un anno fatto di tante luci e tante ombre ma il primo pensiero va a chi sta lavorando in queste ore e a chi ha lavorato in queste feste rinunciando a stare con le proprie famiglie per aiutare la collettività, cercando di arginare quella pandemia che ha investito il nostro paese. Sono però serate di festa diverse da quelle dell’anno scorso, quando eravamo blindati nelle nostre case senza poter ricevere un abbraccio. In queste feste invece abbiamo ritrovato la normalità pur con la prudenza e un’attenzione doverosa in questo momento. Questa sera festeggeremo all’insegna di un percorso iniziato alla fine dello scorso anno, quando la scoperta del vaccino ha portato a proteggere milioni di persone da una malattia virulenta come il Covid. Oggi abbiamo un terzo di ospedalizzati rispetto a dicembre del 2020 e questo grazie al vaccino e alle persone che hanno creduto nella scienza”. Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti durante il discorso di fine anno. In Liguria dall’inizio della pandemia sono stati somministrati, ad oggi 2.801.940, vaccini.

Per fare questo sono stati aperti 13 hub e organizzati oltre 20 open night. Questa fase della campagna vaccinale è invece rivolta, oltre alla somministrazione delle terze dosi, soprattutto ai più piccoli con capitan vaccino che accompagnerà i bambini tra i 5 e 11 anni nel percorso della vaccinazione. La Liguria è stata anche la prima regione a livello nazionale a chiudere accordi per accelerare la vaccinazione. Grazie a questi accordi Regione ha coinvolto tutta la forza lavoro disponibile per chiudere nel minor tempo la più grande campagna di vaccinazione di tutti i tempi: sono stati firmati accordi con i medici medicina generale, con la sanità privata, con le farmacie, con Confindustria e sindacati per vaccinazione in azienda e sui luoghi di lavoro; sono stai firmati protocolli con Regione Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna per vaccinare reciprocamente i turisti durante l’estate scorsa ma soprattutto la Liguria è stata promossa a pieni voti per i livelli essenziali di assistenza. Il piano Restart è invece l’impegno preso per raggiungere l’abbattimento delle liste di attesa, recuperare le attività ridotte o sospese per la pandemia con investimenti di 24 milioni per il 2021 e 40 milioni nel 2022. Senza dimenticare le eccellenze della nostra regione in ambito sanitario, dal Gaslini, fiore all’occhiello del paese, che porterà la sua professionalità in tutte le province in ambito clinico e scientifico. Altro storico risultato è stata la riapertura del Centro trapianti di fegato dell’ospedale San Martino, chiuso nel 2012, che ha riaperto a distanza di 9 anni, con un primo trapianto di fegato eseguito il 7 maggio 2021. Inoltre entro giugno 2027 La Spezia avrà il suo nuovo ospedale. Il parere favorevole arrivato da Roma segna finalmente la svolta per la realizzazione del Felettino, una struttura che i cittadini aspettano da oltre 40 anni.