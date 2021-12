Politica |

Claudio Scajola in vista del nuovo anno: “Se saremo virtuosi, con distanze, mascherine e vaccini, avremo uno splendido 2022”

Il sindaco di Imperia e presidente della Provincia, ospite dell’ultima puntata di ‘2 ciapetti con Federico’, ha inviato un messaggio ai cittadini dell’estremo ponente ligure.

Claudio Scajola

“Manteniamo le distanze e le mascherine, convinciamo tutti a vaccinarsi, perché se saremo virtuosi avremo uno splendido 2022”. Questo il proposito dell’On. Claudio Scajola annunciato in vista del nuovo anno. Il sindaco di Imperia e presidente della Provincia, ospite dell’ultima puntata di ‘2 ciapetti con Federico’, ha infatti inviato un messaggio ai cittadini dell’estremo ponente ligure quando mancano poche ore all’inizio del 2022. “L’augurio è quello di passare un Capodanno nel modo più sereno possibile, cercando di fare buoni propositi per anno che arriverà – ha detto – Dobbiamo augurarci che la pandemia finisca nel 2022 il prima possibile. Potessimo arrivare ad una Pasqua di resurrezione con il virus definitivamente sconfitto, con una crescita economica , i turisti che arrivano, le imprese che vanno meglio, tutti che guadagnano di più e la possibilità di dare lavoro ai nostri giovani”. Guarda il videomessaggio: Guarda la trasmissione integrale: Vi invitiamo a mettere mi piace alla pagina Facebook "2 ciapetti con Federico" dove troverete anticipazioni e commenti: https://www.facebook.com/2ciapetticonFederico "2 ciapetti con Federico" ha anche un suo profilo Instagram https://www.instagram.com/2ciapetticonfederico/?hl=it

Federico Marchi

Iscriviti alla chat WhatsApp dedicata alla nostra rubrica di approfondimento settimanale.

Ogni martedì alle ore 21.00 sarà online la rubrica “2 ciapetti con Federico” condotta da Federico Marchi. Per rimanere informati sugli ospiti, sulle tematiche trattate e per intervenire con le vostre domande in diretta, potete iscrivervi al nostro servizio gratuito. Come fare?

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 348 095 4317

- inviare un messaggio con il testo CIAPETTI

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP SANREMO sempre al numero 0039 348 095 4317.