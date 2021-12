L'Oroscopo dell'anno di Corinne, le previsioni astrali per il 2022

ARIETE: Apprestatevi ad un annetto assai significativo, rigurgitante di cambiamenti, capitoli che si chiudono e altri che si aprono sulla scena di un 2022 alquanto temerario dove si renderebbe opportuno dar ben poco per scontato… Gli impulsivi si spaccheranno le corna sbattendo contro gli scogli di una amara realtà o si comporteranno in una maniera talmente irruente dallo sciupare l’incanto dell’intimità con conseguente rischio di vedere una relazione consumarsi o rompersi senza riuscire in alcun modo a ripristinarla mentre, per successivi versi, le coppie ben assortite opteranno per una convivenza, matrimonio, maternità o paternità. Un discorso a parte spetta chi e singolo e in attesa dell’anima gemella che, col contributo di una Venere vezzosa, non tarderà a bussare alla finestrella. Ben vengano quindi le novelle conoscenze e gli amori nascenti! In primavera sarete infervorati ed accalorati a causa delle mille cose da sistemare ed inquadrare e in estate librerete per qualche interessante località. Attenti solo ad un soggetto che tende a ficcare il naso nella vostra privacy con l’intento di ledervi nella dignità. Un genitore, fratello o sorella di voi abbisognerà. Una discreta affermazione si prevede per chi studia, si laurea, e nell’attività dove, qualcuno avanzerà malgrado subentrino dei fatti grotteschi atti a far capire, in tal settore, quanto sia sterminata la stupidità… Dei guizzi di impasse colpiranno a tradimento nel pieno dell’estate quando vi toccherà risolvere qualcosa di importante, ingollare, per amor di pace, un rospetto o contrastare delicato momento. Insomma il 2022 appare essere più intrigante di un romanzo dove solo a dicembre leggerete il finale. Colon, stomaco, e schiena additeranno dei problemini. Tassativo usare al chiuso guanti e mascherina.

TORO: Nel panorama zodiacale spiccano luci ed ombre, a seconda dei mesi e di chi intermittentemente farà girar le trottole ma per molti di voi il 2022 risulterà essere un annetto assai significativo dove una fettina dell’esistenza, in vari settori, compreso l’amore, muterà… Difatti qualche coppietta opterà per una coesistenza, altri invece, in special modo talune appartenenti al sesso femminile, dovranno togliersi un chiodo fisso dalla testa e, una volta capito di non esser ricambiate, volgere gli sguardi altrove… Chi invece è alla ricerca di un rapporto valevole molto probabilmente lo imbastirà e… per pura casualità… Per in maschietti si preannunciano invece delle ovazioni, avanzamenti e delle eclatanti novità. Sul lavoro regnerà un po’ di caos specie per chi svolge una commerciale o pubblica attività. Marte, gradevole sino al 10 maggio e dal 29 ottobre al 20 dicembre, consentirà di progredire mentre, se habitué del Lotto, accaparrarvi una vincita se giocate numeri regalati, ben studiati, sognati o consigliati! Le stelle si organizzeranno al fine propinarvi un’estate interessante ed entusiasmante, annesse puntatine al mare, in montagna, in località straniere o realizzare un sognetto giacente nel cassetto. Un familiare abbisognerà di sostegni, un cooperatore o superiore vi sobbarcherà di impegni, un qualcosina di bello allieterà, il portafoglio lieviterà e in famiglia regnerà, ma solo per i più sconclusionati, un po’ di parapiglia… Occhio in primavera ai furboni e alle proposte sibilline… Ma, varianti e restrizioni a parte, i mesi scorreranno illuminati da quella pallida luna che spesso dall’alto rischiarerà la strada dei più insicuri. “Prevenire è meglio che curare” parole sante da rammentare quantunque la salute iniziasse a vacillare. Da sorvegliar tendini, basso ventre e circolazione.

GEMELLI: Se nel 2021 le cose non son filate lisce e le avverse circostanze hanno affievolito le speranze, nel 2022 siate fiduciosi in quanto, con transiti ossequiosi, in primis il trigono di Saturno per l’intero anno, partirete alla riscossa dando scacco matto ad un destino birichino a patto ovviamente di usare prudenza in vari settori… Per i cronici disfattisti permarrà quella sottile inquietudine atta a rendere cupi i pensieri ma qui dipenderà da voi farne fagotto e se certe faccende vi faranno venire l’ansia, non ingigantitele ma cercatene, poiché esiste, la giusta soluzione. Diciamo che sino a al 10 maggio e poi dal 29 ottobre al 30 dicembre, con Giove in aspetto di quadratura, dovrete ancora tirare la carretta, annessi e connessi degli imprevisti da fronteggiare, sia in ambito operativo che fisico o strettamente personale ma, dal’11 maggio al 28 ottobre, quando tal pianeta mostra le sue avvenenze formando un sestile con il Sole, vi ripiglierete alla grande perfezionando un settore stante a cuore oppure vivrete attimi fuggenti ma intensi, scamperete un guaio, amplierete il raggio d’azione e realizzerete un sogno alla faccia di chiunque, ammantato di gelosia ed ipocrisia, avrebbe voluto frantumarvelo… L’estate vi vedrà spettatori e protagonisti di accadimenti impensati, qualcheduno si concederà una gita, un viaggetto, un diletto, altri ancora dovranno prendere decisioni importanti. In amore i single faranno incontri inebrianti e gli accoppiati litigheranno. Un paio di rilevanti comunicati, tra la primavera e l’autunno vi lasceranno sbigottiti. Fattibili delle spese per la casa o deli aggeggi da riparare o cambiare. Riguardo la salute sorvegliate le vie respiratorie, la glicemia, la circolazione, nell’uscire usate precauzioni e curate assai l’alimentazione.

CANCRO: Il 2022 sarà un anno dispettoso ma non per questo obbrobrioso … Anzi, per vari versi discretamente rigoglioso e, grazie a qualche clemente stellina, riuscirete in intenti andati precedentemente a buca o ad immettere qualcosa di novello nel solito tran tran … Solo che con quel Giove acidulo e stridulo in aspetto di quadratura, da maggio ad ottobre, converrà limitare sborsi eccessivi e, prima di spendere e spandere farvi far dei preventivi … Per taluni si prospettano modificazioni nell’attività, un via vai di uscite, entrate e varie “scornate”, per altri delle promozioni, molto dipende da dove avete l’Ascendente, così come dovrete accettare la scelta di un familiare senza bofonchiare. I giovanotti in vena di esperienze dislocheranno, i liberi professionisti per un sistema malfunzionante bofonchieranno, i dipendenti malcontenti una mansione molleranno. In amore, se amareggiati da storie sbagliate avrete modo di riscattarvi e conoscere occasionalmente una personcina talmente deliziosa dal farvi dimenticare ogni trascorsa frustrazione. Tra accoppiati mal appaiati invece tirerà aria di maretta e qualcheduno opterà per una separazione. Qualcheduno genitore o nonno diventerà. Viaggerete: da soli, in compagnia oppure per recarvi a trovare congiunti, amici o parenti e il campo delle conoscenze amplierete pur restando di marmellata dinanzi al ghigno beffardo di un tipo infingardo. Chi ha figli ne andrà orgoglioso, chi ha parenti di veneranda età invece si preoccuperà per un malanno che li colpirà. Qualcuno uscirà dalla vostra esistenza … altri saliranno a bordo della barchetta di un presente da vivere pienamente con le sorprese che serberà e le gratificazioni che arrecherà! Tratterete con personcine adorabili e i mesi estivi saranno encomiabili. Causa virus e varianti non scordate mai di indossare mascherina e guanti!

LEONE: Ed eccolo qui un anno rigurgitante di scossoni ma anche di soddisfazioni… Saturno opposto al Sole si paleserà tosto, mettendo a dura prova i nervetti e rendendo irruenti ed irritabili persino i più miti leoncini… Tal opposizione contribuirà a rendere le settimane sconquassate, rigurgitanti di improvvisate quasi come se, di punto in bianco, qualcosa dato per assodato pigliasse una piega diversa da come immaginato… Per vivere serenamente congedate la zucconaggine, l’eccesso di orgoglio, demordete dal punzecchiare chi vi attornia, trasformatevi interiormente ed esteriormente, snobbate gli spocchiosi, non permettete che vi si pigli per i fondelli e pensate seriamente di materializzare quella che fino a ieri sembrava un’utopia… In ambito operativo non sempre andrà tutto alla perfezione ma adeguarsi ed auto incentivarsi sarà il metodo migliore per guadagnare stima, soldi ed onore. Giove in bell’aspetto da maggio ad ottobre e Marte condiscendente dal 7 marzo al 15 aprile, dal 25 maggio al 5 luglio e dal 21 agosto al 31 dicembre, porgerà su piatti argentati un’opportunità da cogliere al volo prima che venga soffiata e a rincarare la dose subentreranno delle gaiezze relative ad un bimbetto. Tra marzo e giugno un evento spettante voi, la figliolanza, il parentado richiederà degli sborsi o un festeggiamento da solennizzare in grande stile. Rimarrete di marmellata dinanzi ad una scoperta inopinata andando in mutuo soccorso ad una persona che, causa un uomo, si troverà in difficoltà. In amore, se liberi di stato e cuore, vi troverete scaraventati nel bel mezzo di una storiella simpatica ma enigmatica mentre taluni accoppiati ipotizzeranno un matrimonio o convivenza. Il vigore fisico dipenderà dalla prevenzione: quindi niente avventatezze o imprudenze!!!

VERGINE: Non è che le stelle nel 2021 si siano sforzate nell’elargire immani favoritismi visto che siete stati in tanti, per svariati motivi, a sbuffare e ansimare… E adesso ovviamente confidate in un’annata migliore che possa regalarvi ciò che inconsciamente volete. Eppure il 2022 sarà ancora birbantello, carico di tensione, nervosismo ma pure di una costruttiva evoluzione… Le stramberie abbonderanno, la tenacia verrà premiata mentre l’impulsività seguiterà ad essere un permanente difetto al punto di proclamare ad alta voce scomode verità per non parlare di quell’ingenuità portante a mitizzare chi, immancabilmente, deluderà… Se vi son state raccontate delle bugie devolute a screditare degli amiconi forse li potete ancora recuperare a patto chiudere con chi le aveva subdolamente raccontate! Non vi accontenterete delle bricioline e, reputando di sedere sulla seggiola della ragione, niente e nessuno riuscirà a farvi cambiare opinione a costo di piantar su uno zibaldone, ambendo dare una svolta alla vostra vita commutando in realtà ciò che avevate preso in considerazione solo a metà… Una pecca proverrà dal prodigarvi per chi non merita attendibilità o da una delicata faccenda pecuniaria. Sgobberete esageratamente, vi stancherete facilmente e una mini sosta forzata andrà accreditata a problemini di media portata. Non tarpate le ali alla provvidenza, toglietevi un pallino e accendete a qualche Santo un lumicino affinché riusciate in un intento, forse faticoso, ma sicuramente assai prezioso. Se vi piace viaggiare librate verso mete ricche di storia o di malia. In amore succederà di tutto: dalla baruffa, alla rottura, all’innamoramento, dall’incontro fatale al consolidamento di una storia speciale. Riguardo la salute un acciacco colpirà a tradimento e sia gli organi riproduttivi che quelli intestinali non andranno trascurati come il fegato, il pancreas, i bronchi e gli sballi ormonali…

BILANCIA: Non supponete neppure come siano intensi i mesi del 2022 e quante sorprese vi attendono dietro l’angolino … Il proseguire di Saturno nella costellazione dell’Acquario, formando un trigono col vostro Sole natale, sarà per voi di ottimo auspicio al fine di concretizzare sogni, avanzare nella carriera, mandare a quel paese stolti personaggi, recuperare quattrini, ritornare ragazzini, vincere qualcosetta, sistemare una casetta… L’unico neo è costituito dalla severa opposizione di Giove che, dall’11 magio al 28 ottobre, degli inghippi od incavolature potrebbe procacciare… ma non importa: voi proseguite per la vostra viuzza, passate guardate ed ignorate fregandovene altamente di chiunque, per gelosia od invidia, tirerà fuori una linguetta biforcuta! In ambito operativo tra alti e bassi vi barcamenerete a parte qualche commerciante costretto a chiudere i battenti o a prendere, riguardo l’attività, dei seri provvedimenti. Ottime chance invece per chi attua in un settore editoriale, nello spettacolo, nell’arte e nella cultura. Imbastirete novelle conoscenze, aderirete a manifestazioni, pranzi e cenoni, librerete verso lidi agognati e malgrado trattiate con un imperterrito zuccone riuscirete a metterlo in riga e a far valere le vostre sacrosante ragioni. In amore non date nulla per scontato in quanto può accadere l’inusitato e, se liberi di cuore e di stato, fare finalmente l’incontro tanto agognato. Se di partner ne avete uno litigherete per sciocchezzuole o perché uno dei due vuol fare ciò che vuole mentre le coppie ben assortire opteranno per un consolidamento. Imbastirete novelle amicizie e vi toglierete un paio di sfizi… La gola, le arterie, l’intestino, i reni, la vescica o gli organi riproduttivi additeranno qualche disturbino. Da curare pure l’alimentazione specie se appartenete alla categoria dei ghiottoni!

SCORPIONE: Quanti abbagli, repentagli e problemini con questo Saturno quadrato al Sole che purtroppo non avendo alcuna intenzione di sloggiare, a fasi alterne, farà ancora sospirare… In casa, sul lavoro o all’interno di specifici rapporti interpersonali, non regnerà un’atmosfera cristallina, anzi, spesso il clima diverrà pesante, fumoso, non escluse preoccupazioni per congiunti, pratiche da smaltire, intoppi, arrabbiature, pigrezza e stanchezza, faccenduole da sistemare e ugge da arginare… Un degno sostegno giunge però dal sestile di Marte il quale dal 25 gennaio al 6 marzo e dal 16 aprile al 24 maggio da un Giove bonario fino al 10 maggio e dal 29 ottobre al 31 dicembre, vi aiuterà a scrollarvi di dosso il torpore di un 2021 villanzone e mascalzone … Già perché sarà proprio Giove a farvi salire sulla carrozza del trionfo, porgervi il dardo dell’arguzia al fine di sconfiggere i nemici, vincere una eventuale pendenza, recuperare quattrini, liberarvi di sbruffoni o plurimi volponi … Una discreta affermazione si prevede nell’attività dove qualcuno farà salti di qualità malgrado subentri un fatterello grottesco correlato a denaro non personalmente guadagnato. In fatto di sentimenti tra qualche coppia si insinuerà una Venere birichina che ad intermittenza metterà a repentaglio la quiete di coniugi già di per sé allo sbaraglio. Se una simpatia, un legame è andato in malora, confidate in un recupero ma … a tempo e ora, mentre se felicemente appaiati proseguirete il cammino felici e beati. I liberissimi invece si innamoreranno. Un anziano o un fanciullo impensierirà, una serie di comunicati vi sbalordirà mentre, in estate, al fine di non fondere rendesi tassativo alzare le tendine e partire per mete lontane o vicine… Badate a quello che mangiate, trattate con i guanti la gola e fate un controllino per appurare come funzionano la tiroide, lo stomaco, i reni e il fegatino.

SAGITTARIO: Questo, in teoria, dovrebbe essere un anno innovatore e di pulizia ma… solo per i più ottimisti… perché i cronici pessimisti seguiteranno a vedere il bicchiere mezzo vuoto, col timore di non farcela a superare le difficoltà od ingigantendo ogni ostacolo impliciti quelli di comune amministrazione. Ma una squisita novella arriva per tutti visto che Saturno in sestile al Sole butterà via le scorie di eventuali paure a favore di una grinta che mai avrete pensato di possedere.… L’essenziale sarà avere le idee chiare sia in fatto di lavoro che di finanze o sentimenti, andare oltre le apparenze, incentivarsi al fine di aumentare i proventi e analizzarsi profondamente al fine di raggiungere le mete ambite. Affettivamente aspettatevi tumulti, scoperte allibenti, note stridenti, nonché, se stufi di una storia senza arte né parte, una spaccatura definitiva. I veri innamorati invece non avranno di che temere… Sarà comunque dentro di voi che dovrete rinvenire delle certezze e pensare a voi stessi. Un Giove clemente, da maggio ad ottobre, accompagnato dal trigono di Marte (dal 7 marzo al 15 aprile, dal 25 maggio al 5 luglio e dal 21 agosto al 31 dicembre), permetterà di affaccendarvi dietro ciò che interessa, recuperare una vecchia storia, capire che in molti saranno dalla vostra parte e pigliare savie decisioni. Nella rovente estiva stagione vi recherete in un luogo marino magari insieme ad amici spumeggianti. Se avete delle questioni in sospeso sappiate che le decifrerete e lo stesso vale per eventuali problemi di salute, mentre in casa e negli affari bisognerà drizzare le antenne e non credere che tutti viaggino col vostro codice d’onore. Gioirete per un bimbetto, vi caverete un fardello e uno sfizietto, effettuerete acquisti interessanti e chi vi vuole bene vi solleverà da fardelli pesanti.

CAPRICORNO: Il 2022 sarà per voi un anno un pochettino scombinato e, per taluni versi strampalato… Tanti pensieri affolleranno la mente al punto di non capire in quale direzione abbia intenzione di condurvi… Qualche preoccupazione lambirà il settore della famiglia o del lavoro, un proselito farà stare sulle spine, resterete ammutoliti dinanzi a fatti e persone ardue da inquadrare e l’ingombrante presenza di doppiogiochisti farà salire i fumenti… Tra sparpagliate nubi però gli sprazzi di un tiepido sole riscalderanno e, grazie al prelibato sestile di Giove in aspetto di sestile vostro Sole fino al 10 maggio e da ottobre a dicembre e ai corroboranti transiti di Marte dal 25 gennaio al 6 marzo, dal 16 aprile al 24 maggio e dal 6 luglio al 20 agosto, alleggerirete un fagotto, tirerete respiri di sollievo, compreso un leggero incremento delle finanze e delle speranze... Quando invece Giove fa il birichino, ovvero dall’11 maggio al 28 ottobre, aleggerà qualche sinfonia stridente al punto di sbottare per niente… Soltanto con la diplomazia porterete pace dove gli animi son sconquassati, tirerete l’acqua al vostro mulino, risolverete un attanagliante problemino, ma guai ad infangare ciò a cui più tenete perché, in tal caso, a spada tratta vi difenderete…Poi l’estate giungerà con le sue calde sorprese e le risposte tanto attese, permettendo, ai più audaci di buttarsi a capofitto in un inedito proposito od ottimizzare ciò che sta a cuore… In amore siate consapevoli di ciò che volete: se liberi dichiaratevi, se accoppiati approfondite la sensualità e l’intesa sostenendo il partner in un’impresa. Taluni, usando sempre le dovute precauzioni, se la spasseranno altri si faranno cogliere dall’affanno. Corrucci per anzianotti o giovanotti. L’organismo andrà depurato e sorvegliato: mangiate poco e sano!

ACQUARIO: Se appartenete alla categoria dei malcontenti, se lavorate autonomamente o se tartassati nel 2021 da accadimenti non propriamente compiacenti, vi toccherà ancora per qualche mesetto tribolare seguitando a veder vacillare quelle che una volta erano salde certezze… Le stelle infatti vi stanno portando verso un 2022 lievemente spinoso anche se il sestile di Giove, da maggio ad ottobre, e lo zampettino di un Marte opulento (dal 7 marzo al 15 aprile, dal 25 maggio al 5 luglio, e dal 21 agosto al 31 dicembre) spianerà la via consentendo, a parecchi nativi, di accampare un progetto, consolidare un rapporto, variare lo status quo, controbattere a delle iniquità, e saggiare dei frammenti di gaiezza e serenità. L’essenziale sarà non perdersi d’animo, affrontare grintosamente la quotidianità, contare sull’appoggio di amici veri e sinceri e pensare seriamente a contrastare i virus che seguiteranno ad aleggiare. Da un figliolo giungeranno inattese novità, un genitore impensierirà, una questione di soldi si definirà, e in ambito professionale qualcosa varierà o maturerà. Affettivamente siate tolleranti: il partner va accettato nella sua integrità mentre se inappagati, insoddisfatti o presi per i fondelli vi disgiungerete senza più ripensamenti e, se soli soletti, incrocerete casualmente qualcuno atto a stuzzicare la vostra fantasia o colpirvi immediatamente. Taluni fidanzatini, tra un bisticcio e una riappacificazione, trascineranno una storia destinata a finire. Le principali incognite accadranno nei cambi stagionali mentre l’estate vi vedrà protagonisti di eventi speciali non escluso uno spostamento, una cerimonia o varie occasioni di divertimento. Occhio agli sbalzi di pressione, alle indigestioni rammentando che il morale incide molto sulle ben conosciute somatizzazioni.

PESCI: Il 2022 per qualche nativo risulterà essere un anno opulento… Già… perché dopo mesi torchianti comincerete a scrollarvi di dosso il torpore di antiche amarezze, battaglie combattute e mai vinte, a soprassedere su trivialità, a credere nelle vostre capacità e in un succedersi di accadimenti sorprendenti anche se, in svariate contingenze, le balordaggini altrui urteranno… ma cosa ci volete fare… le persone vanno prese per quel che sono: tanto non si possono cambiare… Gli abbacchiati e i demoralizzati seguiteranno a torturarsi per problematiche che, come neve al sole, improvvisamente si squaglieranno… Dalla primavera in poi tante cosine cambieranno e il destino giocherà a vostro favore malgrado subentrino delle improvvise seccature e dei ritardi in ciò che pensavate si concretizzasse nei primi sei mesi dell’anno. Però di qualsiasi natura sia il vostro corruccio lo dimezzerete! In amore gli ammogliati si barcameneranno, gli adolescenti e i separati si innamoreranno mentre se più giovani non siete forse nonni diverrete … Le donzelle invece si guardino dal mitizzare un tipetto ambiguo ed abietto… Fattibile anche, nei mesi estivi, una cerimonia a cui presenziare e uno spostamento per diletto. Una pecca proverrà da una scocciatura, un commiato, un dispiacere, una fregatura, un anziano a cui badare e un malatino da accudire … Sul lavoro con Giove dalla vostra parte fino al 10 maggio e da ottobre a dicembre e con Marte positivo dal 25 gennaio al 6 marzo, dal 16 aprile al 24 maggio e dal 6 luglio al 21 agosto, che operiate autonomamente o presso terzi, dovrete ancora tirare la carretta specie se le spese sono tante. La salute ballerina richiederà un controllo, una visitina e sia arti che vie digestive, se trascurate, lasceranno delle recidive. Occhio pure ai movimenti maldestri e ad una schiena dolente.

Con l’augurio che il novello anno porti ad ognuno tanto amore, pace e serenità. Corinne e… le stelle

Per temi natali, previsioni, analisi karmica, rapporti di coppia, e per qualsiasi consulto astrologico, rivolgetevi a: Corinne astrologia, corso Europa 25 (12084 - Mondovì). Telefono 0174-551175; mail corinne.v@libero.it.