Rincari di elettricità e gas, Coldiretti: “Conseguenze su conti delle famiglie e imprese già svantaggiate dal covid”

“Siamo in un momento di ripartenza per cui siamo molto fiduciosi ma è necessario sostenere le imprese con misure che ne garantiscano la sostenibilità finanziaria e questi ulteriori rincari vanno sicuramente nella direzione opposta -affermano il Presidente di Coldiretti Liguria Gianluca Boeri e il Delegato Confederale Bruno Rivarossa - in Liguria, le aziende zootecniche soffrono oramai da più di un anno tra il calo dei prezzi di vendita e l’aumento del costo delle materie prime; per non parlare degli agricoltori che stanno lottando con l’aumento dei costi per il riscaldamento delle serre per fiori e ortaggi, per l’acquisto dei fertilizzanti, delle macchine agricole e dei pezzi di ricambio per i quali si stanno verificando addirittura preoccupanti ritardi nelle consegne. Questi aumenti si abbattono inoltre sui costi di produzione, come ad esempio quello per gli imballaggi: dalla plastica per i vasetti dei fiori all’acciaio per i barattoli, dal vetro per i vasetti fino al legno per i pallet da trasporti e alla carta per le etichette dei prodotti”.