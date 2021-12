Un anno di notizie: si chiude il 2021 ed ecco quanto è successo in questo secondo anno di pandemia

Come ogni ultimo giorno dell’anno abbiamo voluto raccogliere le notizie principali, mese per mese, che ci hanno accompagnato nel corso del 2021. Ovviamente, come nel 2020, abbiamo trascorso un anno che è stato purtroppo ricco di notizie relative al Covid-19 e, anche quelle non direttamente relative al virus, hanno sempre trovato uno spazio vicino alla malattia che sta dettando i tempi delle nostre vite dall’inizio dell’anno scorso.

Apriamo con il mese di Gennaio, che inizia con una forte nevicata in provincia, il 4 del mese, che ha portato 50 centimetri a Monte Bignone, nell’entroterra di Sanremo. Il 13 gennaio un clochard accende un fuoco in una serra di Nervia a Ventimiglia, provocando un vasto incendio; venerdì 15 flop della iniziativa ‘Io Apro’ con pochissimi locali della provincia che hanno aperto nonostante il coprifuoco. Il 17 gennaio a Imperia un bambino di quasi due anni cade dal terrazzo al secondo piano in via Argine Destro. Si tratta della stessa famiglia tunisina che aveva perso un figlio, caduto alcuni anni fa in via Parini, a pochi passi dall’ex stabilimento Agnesi. Il 21 nuovi movimenti di via Duca D’Aosta costringono al senso unico alternato sull’Aurelia a Sanremo, presente ancora oggi. Il 25 gennaio riapre corso Toscanini a Ventimiglia, chiusa per 14 mesi e, nello stesso giorno, furto della ‘banda del buco’ alla tabaccheria di corso Imperatrice a Sanremo.

A Febbraio inizia il passaggio tra Rivieracqua e Amat mentre il 7 apre la stanza abbracci alla Rsa di Pontedassio. Il 28 è la sera di un accoltellamento a Pontedassio. Un 18enne albanese verrà fermato con l’accusa di tentato omicidio ai danni di un 17enne. Il mese di Marzo inizia il 2 con incendio a San Bartolomeo al Mare in uno stabile di piazza Verdi. I Carabinieri arresteranno Antonietta Fragnoli, insegnante di 53 anni, e il figlio Riccardo Graziani, 21enne. Il 6 marzo termina il Festival di Sanremo con la vittoria dei Maneskin.

Nel mese di Aprile la tenda degli abbracci approda anche a ‘Casa Serena’ di Sanremo ma, il 19 dobbiamo registrare l’omicidio di Rocchetta Nervina: un uomo di 81 anni (Fulvio Sartori, ex guardia forestale) ha ucciso la moglie (Tina Boeri di 80).

A Maggio sono molte le notizie importanti: il 9 a Ventimiglia viene aggredito il migrante Moussa Balde. Per l’aggressione, ripresa con la videocamera di un telefonino e poi diffusa sui social, sono stati indagati per lesioni a piede libero tre italiani: Francesco Cipri, 39 anni, Ignazio Amato, 28 anni e Giuseppe Martinello, 44 anni. Le indagini espletate dalla Polizia. Il 10 maggio tragedia a Dolcedo: muore la piccola Luna di 4 mesi, di origini nigeriane, dopo essere caduta dalla culla. Era ospite presso la cooperativa Jobel che assiste i migranti. Il 20 maggio sopralluogo dei Ris nei terreni a Bevera dove, all’interno di un furgone, nell’ambito dell’omicidio Fedele avvenuto a Calvo nell’ottobre 2020. Il 22 maggio a Sanremo muore un bambino di un mese di origini bengalesi, all’interno di un appartamento in via Debenedetti. Il 23 maggio si suicida al Cpr di Torino Moussa Balde.

Il mese di Giugno si apre con un incidente mortale: la mattina sull’Aurelia, alla Foce di Sanremo nei pressi di Capo Nero. Perde la vita la 36enne Luana Tamburrino di Ventimiglia. Il 3 un giovane migrante annega nelle acque antistanti la passeggiata Oberdan a Ventimiglia. Il 4 muore schiacciato da un trattore l’allevatore Fabio Rovere, 48 anni, in seguito ad un incidente mentre si trovava in campagna a Pieve di Teco, in località Nirasca. Il 13 giugno dobbiamo registrare l’omicidio-suicidio di via Gianchette a Ventimiglia: Sharon Micheletti, 30 anni, viene uccisa a colpi di arma da fuoco dall’ex compagno Antonio Vicari che si toglierà la vita poco dopo. Il 21 giugno muore l’ex Senatore Boscetto mentre, il 25 scatta l’inchiesta sul consigliere comunale di Imperia Falbo e sul Cda di Seris. Infine il 30 giugno consiglio comunale di fuoco a Imperia. Scajola caccia i carabinieri fuori dall’aula dopo le proteste del Consigliere pentastellato Nella Ponte per il mancato uso delle mascherine.

A Luglio: il 2 viene inaugurato il nuovo porto di Cala del Forte a Ventimiglia mentre il 3 arrivano i primi fondi per l’alluvione 2020 in provincia Imperia. Il 6 viene installata sul molo lungo di Oneglia la Sirenetta di Serenella Sossi mentre il 14 riapre l’Incompiuta dopo 8 mesi a Diano Marina. Il 18 luglio la tragedia a Chiusanico: in seguito ad un incendio muore ustionata Gabriella Ghirardo, 73 anni originaria di Ormea. Il marito, Sergio Gaio residente a Collegno, morirà il 22 luglio al centro grandi ustionati di Villa Scassi. I due avevano dato fuoco ad alcune sterpaglie. Il 23 luglio aggressione a sprangate sul lungomare Vespucci a Imperia ai danni di due giovani turisti tedeschi. Il 25 verrà arrestato il giostraio residente nel cuneese ma originario di Pinerolo, Patrick Bolognesi. Accusato di tentato omicidio e lesioni verrà scarcerato e posto ai domiciliari il 28 luglio. Il 24 luglio, alle 3 di notte, schianto mortale a Diano Marina in via Ardoino dove perde la vita il 19enne di Pocapaglia, Matteo Muratore. Il 25 luglio muore un escursionista a Gouta, al bivio per il passo Muratone sopra Pigna.

Nel primo giorno di Agosto Mario Conio annuncia la sua ricandidatura a Sindaco di Taggia. Nello stesso giorno incidente mortale sulla Statale 28 a Pontedassio: muore Giuliana Bellagente di 67 anni. Alla guida dell’auto c’era il marito che è stato ricoverato con ferite lievi. Altro incidente mortale il 5 agosto: a Chiusavecchia perde la vita sulla Statale 28 l’ingegnere Mauro Bariani, 44 anni di Chiusanico. Il 5 agosto muore Mario Martucci, consigliere comunale a Imperia mentre il 13 agosto viene vandalizzato l’hub vaccinale di Camporosso. Il 23 è il giorno dell'arrivo dei profughi Afgani alla base logistica di Sanremo. Il 29 vengono sospesi 17 operatori del personale Oss ‘no vax’ in servizio presso le Rsa della provincia. Nello stesso giorno muore un migrante, folgorato sul treno a Ventimiglia. Infine il 30 viene affisso un maxi manifesto 'no vax' di fronte l'ospedale di Imperia.

Arriviamo a Settembre e, il primo giorno del mese il comune affigge un manifesto pro vaccini accanto a quello no vax di fronte all’ospedale. Il giorno dopo iniziano le ‘Vele epoca’ a Imperia, che proseguono fino al 5 settembre. Il 3 prime 17 sospensioni di medici no vax in Asl 1 Imperiese. Il 4 il ministro Garavaglia è a Imperia per le ‘Vele d’epoca’: la manifestazione riceverà patrocinio del ministero Turismo. Il 15 inizia scuola, con la protesta della bidella Laura Muratore al Ruffini di Imperia contro il green pass, verrà sospesa. Successivamente arrivano anche minacce al preside Ronco. Il 30 settembre arriva la condanna in primo grado per 15 dei 16 ‘furbetti del cartellino’ del comune di Sanremo. Uno solo l’assolto.

Nel mese di Ottobre, il 3 muore nel cuneese Andrea Pastor, 38enne di Pigna mentre si stava allenando al campo per mountain bike di Viola St. Gree, in provincia di Cuneo. Lutto cittadino a Pigna per i funerali. Il 3 e 4 elezioni amministrative in 21 comuni della provincia di Imperia: a Diano Marina stravince Cristiano Za Garibaldi, eletto Sindaco. Bellacicco e Parrella vanno all’opposizione. Il 7 la Cassazione conferma le condanne per la morte di Martina Rossi. Tre anni di carcere Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni, accusati di tentata violenza sessuale. Il 28 protesta a Imperia e in tutta la provincia degli autisti Rt senza stipendio mentre il 30 vengono vandalizzati il poliambulatorio Santo Spirito di Ventimiglia e l’ospedale di Bordighera con scritte no vax. Nello stesso giorno sorte identica per l’hub vaccinale di Camporosso (per la seconda volta) dove si trovano anche scritte contro Toti. La sera stessa viene proclamato uno sciopero dei croupier del Casinò di Sanremo (sciopero che andrà avanti per settimane)

A Novembre (il 2) al Governatore Toti viene assegnata la scorta per le minacce no vax. Il 5 scatta la protesta dei lavoratori della Rt di fronte al tribunale Imperia per i mancati stipendi. Lo stesso giorno inizia Olioliva 2021 mentre il 7 novembre le scritte no vax compaiono a Bordighera in via Napoli, nei pressi delle scuole medie ed elementari ma anche in via Dei Colli sull'ex hotel Bel Sit. L’8 viene vandalizzata la sede dei tamponi ‘drive through’ a Vallecrosia. Il 10 Claudio Scajola si candida ufficialmente alla Provincia e, nello stesso giorno viene trovato l’accordo in Provincia per il pagamento degli stipendi alla Riviera Trasporti. Il giorno dopo si candida alla Provincia il Sindaco di Sanremo Biancheri ma poco dopo la ritirerà. Il 23 novembre il presunto killer Pellegrino va in abbreviato (il processo inizierà l’undici febbraio 2022). Il 25 novembre conti sbloccati alla Rt mentre il 26 siamo di nuovi di fronte a un omicidio: a Ventimiglia viene accoltellato un giovane migrante sudanese. Il 26 novembre viene arrestato e posto ai domiciliari il poliziotto, assistente capo, Christian Borea del commissariato di Sanremo nell’ambito di una inchiesta su droga e corruzione. L’indagine si allarga nei giorni successivi con sette poliziotti coinvolti.

Nell’ultimo mese dell’anno, Dicembre, si parte purtroppo con un incidente mortale ad Aregai di Cipressa, tra Santo Stefano al Mare e Imperia: muore il 74enne di Ceriana Luciano Bottini, grave la moglie. Il 6 dicembre primo giorno del super green pass e, purtroppo, muore nella notte il deputato Eugenio Minasso. Il 13 protesta degli studenti al Liceo Artistico Imperia per le 'classi pollaio' e il freddo. Il 16 via al vaccino anti-Covid per i bambini. Il 18 dicembre elezioni provinciali a Imperia, dove stravince Claudio Scajola. Il 20 incidente in corso inglesi a Sanremo. La vittima è l’89enne Teresio Strazzarino che morirà tra il 23 e il 24 dicembre in ospedale. Il 22 dicembre incidente a Imperia dove una donna di 70anni è stata travolta in viale Matteotti: morirà il giorno dopo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Sempre il 22 riapre linea Cuneo-Ventimiglia mentre il 26 viene vandalizzato il centro tamponi a Taggia.