Sanremo: si accascia a terra in preda alle convulsioni, donna soccorsa da Polizia Locale e 118

Polizia Locale e 118 sono intervenuti questa mattina in centro a Sanremo per soccorrere una donna in preda alle convulsioni in via Roma, di fronte a palazzo Guidi.

La donna è stata notata dagli agenti che hanno subito chiesto l'intervento dell'ambulanza e dell'automedica.

Il pronto intervento di sanitari e forze dell'ordine ha quindi permesso di soccorrere in tempi rapidi la donna, poi trasportata all'ospedale 'Borea' per accertamenti.