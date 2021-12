Sanremo: dopo un periodo di stop nuova operazione della Municipale contro l'abusivismo commerciale (Foto e Video)

Negli ultimi mesi la pandemia aveva rallentato e, in alcuni casi addirittura fermato anche il traffico di merce contraffatta a Sanremo e sulla riviera ligure di Ponente. Con le feste di fine anno anche i venditori abusivi sono nuovamente comparsi nei luoghi simbolo del commercio matuziano e, proprio ieri, gli agenti della Polizia Municipale hanno portato a termine una importante operazione contro l’abusivismo commerciale.

Gli agenti della Polizia Municipale di Sanremo, grazie anche all’utilizzo della videosorveglianza e del controllo svolto in borghese, hanno seguito tre venditori, ai quali sono stati sequestrati circa 100 pezzi con il marchio contraffatto, per un valore di circa 10.000 euro. Si tratta di borse, borselli, cinture, foulard e altro materiale, come sempre dei marchi di maggiore attrazione, come Gucci, Chanel, Louis Vuitton, Prada, Yves Saint Laurent e tanti altri.

Tre i venditori, uno dei quali si è dato alla fuga mentre gli agenti sono riusciti a risalire all’alloggio dove vivevano e al cui interno è stata ritrovata dell’altra merce: “Tutta di buona fattura – ci ha detto il vice Comandante Fulvio Asconio – che negli ultimi tempi non si era più vista”.

Negli ultimi tempi la vendita della merce contraffatta era leggermente calata. Come è cambiato il vostro lavoro in merito con il Covid: “Durante la pandemia – prosegue Asconio – è cambiato il mercato anche per gli abusivi, soprattutto per il fattore sanitario. Negli ultimi giorni, anche per la maggiore affluenza di turisti, hanno comprato della merce e si sono ripresentati nelle solite aree, come quelle del mercato, dei ristoranti e delle vie centrali”.

“Si tratta di operazioni – termina Asconio - che svolgiamo regolarmente durante l’anno, magari altre un po’ meno importanti. E, proprio per questo voglio ringraziare gli agenti che sono sempre disponibili nei confronti del comando”.