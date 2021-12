Via al nuovo drive tamponi covid nel parcheggio della stazione di Taggia, traffico sostenuto ma senza criticità

E' partito senza criticità il nuovo servizio di tamponi Covid di ASL 1, presso il parcheggio della stazione ferroviaria di Taggia. Rispetto a quanto osservato prima in centro a Sanremo e nei giorni scorsi su Bussana mare nel posteggio di Amaie Energia, migliora sensibilmente la gestione del traffico in ingresso, all'interno e intorno al nuovo hub di ASL 1.

Rispetto a prima il drive per i tamponi offre spazi adeguati per gestire al meglio la mole di auto in coda senza creare disagi al la restante viabilità. Questa prima giornata di avvio ha visto anche la presenza di una pattuglia della Polizia Locale di Taggia con l'intento di controllare che la coda di mezzi non invadesse la strada attigua e regolare i flussi d'ingresso.