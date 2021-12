Sanremo: situazione sindacale sempre in bilico al Casinò, Moroni "Nessuno ha mai detto di chiudere le roulette francesi"

Da alcune settimane al Casinò di Sanremo il lavoro è ripreso regolarmente, anche se la casa da gioco matuziana ha sicuramente vissuto un paio di mesi molto difficili sul piano sindacale, partendo da quel sabato sera del 30 ottobre, che ha avviato una serie di scioperi, ora fortunatamente sospesi.

Le confederazioni sindacali si sono spaccate sulla lotta per l’apertura pomeridiana delle cosiddette ‘sale francesi’. Prima l’Ugl che, pochi giorni dopo la prima proclamazione dello sciopero, si è staccata dalla protesta, seguita poco dopo dalla Uil. Pian piano anche gli altri sindacati (Cgil, Cisl e Snalc) sono tornati al lavoro ma, la settimana scorsa insieme alla Uil sono tornati alla ‘carica’ con una riunione richiesta a Sindaco e Assessore al Bilancio.

La vicenda legata alle roulette francesi sembra però ancora sul tavolo e, per questo, abbiamo intervistato il membro del Consiglio Nazionale dell’Ugl Terziario, Massimiliano Moroni, il primo al Casinò di Sanremo ad abbandonare lo sciopero a novembre. Con lui abbiamo voluto trattare una serie di argomenti importanti, soprattutto per il futuro della casa da gioco matuziana, sul cui capo tra l’altro pende la ‘Spada di Damocle’ della possibile chiusura, se la nostra provincia dovesse finire in zona rossa a causa del Covid.

Moroni che ne pensa dell’evolversi della situazione al Casinò? “Sono contento dell’accoglimento del nostro invito ad abbassare i toni, ed a sedersi al tavolo del dialogo. Ne trarremo tutti giovamento. Purtroppo la disinformazione ha creato i conflitti altrimenti evitabili”.

Ci esponga allora la sua di informazione: “Quante interviste ho a disposizione? Scherzi a parte, vorrei solo soffermarmi ad evidenziare le inesattezze oggettivamente riscontrabili, che vengono trasmesse. Personalmente ritengo siano messaggi fuorvianti”.

Quali nello specifico? “I dati sui conti innanzitutto. La valutazione della redditività dei giochi. Sicuramente il dato più complesso da analizzare. Sono troppi ed eterogenei i parametri che concorrono al calcolo. Abbiamo fiducia nelle competenze specifiche del Management in merito. A noi è sufficiente la garanzia del monitoraggio e la trasparenza sui dati che ci sono state concesse. La valutazione sugli impatti negativi che la decisione di chiudere la roulette francese avrebbe causato sugli incassi degli alberghi, dei ristoranti, dei tassisti. Intanto occorre precisare che ‘nessuno ha mai dichiarato di chiudere la francese’. Questa mi pare la più grave e distorta informazione che si tende voler attribuire come intento del Cda. Si tratta dunque di modificare gli orari della roulette francese e non di chiuderla. Non ho capito in base a quale parametro di riferimento, ed a quale arco temporale di confronto ci si riferisca, per sostenere l’impatto negativo di questa modifica degli orari su tutto l’indotto sanremese. Infine la valutazione dell’impatto della misura organizzativa sulla flessione degli incassi delle slot. Ci chiediamo quale sia la fonte dei dati a supporto di questa tesi. I nostri delegati dell’Area Slot, non avendo dati ufficiali, si sono limitati a fornirci le loro modeste e personali impressioni. E da queste opinioni non viene evidenziata alcuna correlazione tra gli eventi. Non avendo alcuna certezza dei dati mi limito ad una riflessione generale. Mi è sembrato che, nel dichiarare gli impatti catastrofici causati dalla modifica degli orari della roulette francese, si sia tralasciata l’oggettiva impossibilità di raffronto con un periodo di emergenza mai avvenuto prima”.

Alcuni Sindacati, nell’incontro con il Sindaco, hanno espresso dubbi sull’utilità del tavolo tecnico concesso dal Cda: “Per noi nessun dubbio. Abbiamo revocato lo sciopero subito, nel momento stesso che ci è stato concesso il tavolo del dialogo, e ci sono state garantite serene e rispettose relazioni sindacali”.

Qualcuno invece avrebbe ventilato nuovi scioperi: “Massimo rispetto per le libertà di tutti. Noi abbiamo semplicemente rispettato la volontà della stragrande maggioranza dei nostri iscritti. Non è nostra intenzione dialogare ventilando preventivamente azioni di lotta”.

Come mai questa vostra linea distinta dalle altre Organizzazioni Sindacali? “Non condividiamo innanzitutto i toni e le offese, che finalmente sembrano essersi affievolite. Ci siamo seduti al tavolo senza imporre condizioni all’Azienda (tranne il rispetto della dignità e del Contratto di Lavoro). Ci siamo posti l’obiettivo comune di monitorare e di trovare soluzioni concrete per risarcire gli eventuali disagi e danni ai Lavoratori. Mi pare che su questi tentativi di condizionamento delle scelte aziendali, messi in atto con questi ‘out-out’, sembrerebbero aleggiare strumentalizzazioni politiche”.

A cosa si riferisce? “Il Cda è l’organo amministrativo espressione della politica. La natura giuridica della società lo prevede. E’ quindi ineludibile l’intervento della politica. Premesso questo oggettivamente ci troviamo di fronte ad un Cda che: ha preso una decisione che gli compete, che ha il dovere di prendere, e sulla quale la Legge gli conferisce la massima libertà operativa. In caso di errore, è la Legge stessa che ne definisce le eventuali responsabilità; ha attuato una disposizione organizzativa a carattere sperimentale, soggetta al comune monitoraggio con i Sindacati, e con delle scadenze temporali predefinite; ha fatto una scelta sulla quale il Cda stesso si è messo in discussione, accettando le nostre osservazioni, e della quale ha addirittura provveduto a modificarne l’iniziale impostazione; ci ha invitato al dialogo concedendo un tavolo per discutere le nostre proposte. Non riesco proprio a trovare contestazioni da fare al Cda in merito a questo modus operandi. Di conseguenza, considerata anche l’efferatezza degli attacchi personali, non mi sento di escludere in toto la possibilità di un’ingerenza politica nell’utilizzo strumentale dello sciopero”.

Quale futuro prevede Moroni? “Sono molto preoccupato. Mi sembra che non si abbia la reale consapevolezza dei gravi rischi che noi tutti stiamo correndo. Da un lato una possibile ulteriore chiusura in ‘zona rossa’, e dall’altro gli equilibri di bilancio. Sono due tremende ‘Spade di Damocle’ sulle teste dei lavoratori. Invochiamo maggiore sensibilità da parte di tutti nel percepire la gravità della situazione”.