Bilancio 2021 e buoni auspici per l'anno che verrà, Mabel Riolfo: “La nostra Regione sarà in grado di raccogliere la sfida del PNRR”

Quando siamo ormai allo scadere del 2021, il consigliere regionale Mabel Riolfo (Lega) esprime il proprio pensiero in merito all'anno quasi passato.

Il suo è un augurio di speranza per tutti i liguri affinché si possa finalmente uscire da questo stato di emergenza volgendo anche lo sguardo alla possibilità di ottenere i fondi del PNRR, occasione da non perdere.



“Il 2021 è stato per tutti un anno molto difficile, caratterizzato da un ampio disagio sociale e dalle aspettative deluse di una ripartenza mancata - dichiara ai nostri microfoni Mabel Riolfo - l'augurio che voglio fare ai liguri per il 2022 è che sia veramente un anno di speranza e rinascita. Vorrei che fosse un anno in cui finalmente non si agisca più solo sull'onda dell'emergenza in corso ma con progettualità e visione di una Liguria migliore, sia dal punto di vista economico ed infrastrutturale che sanitario e sociale. Sarà l'anno in cui avremo l'opportunità di ricevere i fondi del PNRR per rinnovare la nostra Regione, occasione che non possiamo permetterci di non cogliere. Personalmente credo che la nostra Regione sarà in grado di raccogliere questa sfida”.