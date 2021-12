Autostrade, Toti e Giampedrone: “Soddisfazione per l'accettazione della proposta per la proroga dell'esenzione”

“Con soddisfazione prendiamo atto che Autostrade e Ministero hanno accettato la proposta congiunta di Regione Liguria e Comune di Genova formulata oggi al tavolo tecnico. Questo ci consente di avere ancora un periodo transitorio con esenzione al 50% per i tratti autostradali maggiormente interessati dai lavori, che si protrarrà fino al 1° febbraio, data dell’entrata in vigore a pieno regime del cashback che consentirà di accedere ai rimborsi automatici per i ritardi dovuti ai lavori”.

Lo dicono il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone, dopo la riunione del tavolo tecnico di questa mattina voluta da Regione Liguria, con la partecipazione di tutti i soggetti interessati.