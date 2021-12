Vallecrosia: il 5 e 6 gennaio prossimi doppio spettacolo per evitare assembramenti alla Sala Polivalente

Nell'ambito del calendario comunale delle manifestazioni di ‘Aspettando il Natale 2021’, il 5 gennaio prossimo alle 21 e il 6 alle 17,15, presso la Sala polivalente comunale sita in Via C. Colombo (solettone sud) a Vallecrosia sarà allestito lo spettacolo teatrale ‘Viaggio in Italia’.

Gli attori del Circolo Reading & Drama si esibiranno con poesie, brani teatrali, musicali e canzoni aventi come tema un viaggio ideale nel Bel Paese, con il life motive del Grand Tour dell'élite europea nei secoli passati. Lo spettacolo è stato ideato e scritto dalla dott.ssa Lilia De Apollonia che ne ha curato pure la regia. L'ingresso in sala è gratuito, ma per l'accesso è necessario mostrare il green pass rafforzato valido (vaccinati o guariti) ed essere muniti di mascherina di protezione delle vie respiratorie almeno del tipo FFP2.

Le rappresentazioni saranno due, anche se in origine era stata prevista solo quella della sera del 5 gennaio, in quanto gli organizzatori intendono, per ragioni di maggior sicurezza, ‘diluire’ il pubblico per aver maggior distanziamento all'interno della sala e di conseguenza riducendone la capienza complessiva, proprio per questo motivo sarà allestita la replica del pomeriggio del 6 gennaio. Saranno comunque sempre garantiti la misurazione della temperatura corporea all'ingresso e il tracciamento chiedendo i dati e i recapiti ai presenti.

Lo spettacolo chiuderà il ricco calendario di eventi denominato ‘Aspettando il Natale’, programma comprendente 22 manifestazioni che, come riferisce l'assessore comunale delegata ai servizi socioculturali dott.ssa Marilena Piardi, quest'anno hanno riscontrato, oltre a un buon successo di critica, un notevole aumento di spettatori rispetto al 2019, ultimo anno di riferimento pre pandemia, segnale che conferma la voglia di ripresa e di socializzazione espressa dai cittadini di Vallecrosia e dagli ospiti che da tanti anni partecipano e dimostrano di gradire molto questo genere di manifestazioni culturali e ricreative offerte dal Comune.