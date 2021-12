In una monografia firmata da Paola Forneris: in libreria un volume illustrato sugli Inglesi a Sanremo

È in libreria l’ultima produzione delle edizioni “Lo Studiolo”, uno studio che va ad approfondire la storia locale con un “focus” sulla nascita e lo sviluppo della Colonia britannica di Sanremo tra fine Ottocento e primi Novecento.

La storia viene abilmente narrata da Paola Forneris, già Direttrice della Civica Biblioteca “Dott. F. Corradi” e direttrice dei corsi dell’Unitrè negli scorsi anni, facendo tesoro di tutta la letteratura e le ricerche in cui si è imbattuta nella sua carriera professionale. Il libro parla dei primi viaggiatori e poi della costituzione di una nutrita e attiva colonia di inglesi e scozzesi, che ha dato impulso alla crescita socio-culturale della città fondando biblioteche, luoghi di culto, farmacie, banche, circoli sportivi e ricreativi.

Una colonia che ha visto esponenti dell’alta aristocrazia britannica frequentare la Riviera, ma anche studiosi, scienziati e letterati, tra cui vengono ricordati Edward Lear e Arthur Hill Hassal. È un capitolo importante della storia del turismo che forse non era ancora stato narrato con la dovuta precisione. Il testo di Paola Forneris cita un’ampia rosa di fonti cronistiche e letterarie, italiane e straniere, una ricostruzione puntuale narrata con stile scorrevole e diretto.

L’edizione è arricchita da un apparato di illustrazioni e fotografie d’epoca che ci mostrano le ville, le chiese, i personaggi, i documenti, le stampe, tutte testimonianze visive dell’importante apporto della Colonia britannica allo sviluppo della “Ville de saison”. L’opera, in formato quatrato quasi fossi un album di ricordi o un catalogo d’arte, gode della presentazione di Carolyn Hanbury, della prefazione di Leone Pippione nelle sue vesti di Presidente della Famija Sanremasca, e contributi di Alessandro Bartoli.

Il libro è in vendita al prezzo di euro 16 in libreria, sulle piattaforme online (IBS, libreriauniversitaria, unilibro, etc.) oppure scrivendo direttamente all’editore: ordini@studioloedizioni.com