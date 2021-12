Bordighera: ieri sera grande successo per il concerto con la banda musicale ‘Borghetto San Nicolò (Foto)

Nell’ambito delle manifestazioni ‘Luci e colori del Natale 2021’, si è svolto ieri sera al Palazzo del Parco di Bordighera, il concerto ‘La banda e i suoi solisti, un flauto per gli auguri’ della banda musicale ‘Borghetto San Nicolò - Città di Bordighera’.

Dopo due anni di attesa la banda ha finalmente potuto inaugurare una nuova stagione di speranza, con un concerto i cui protagonisti sono stati i flauti. Il Maestro della banda di Ventimiglia Diandra di Franco (flautista), ha accettato l’invito del collega Luca Anghinoni ad unirsi alla banda suonando anche alcuni pezzi come solista.

Ospite della serata il primo flauto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, Marco Bottini che, raggiunto il palco, si è unito ai musicisti nell’esecuzione di un brano per flauto in omaggio al maestro Diandra di Franco. Durante la serata musicale il Presidente di ‘Amitié sans Frontieres’, Terenzia Ferrari, ha consegnato al Maestro Luca Anghinoni un assegno del valore di 1.000 euro per il progetto ‘Tutti inclusi’, ricavato dal suo evento ‘La musica delle piante’ a Camporosso.

La serata si è conclusa con successo, con doppio bis a grande richiesta del pubblico presente in sala.