Sanremo: perde il controllo dello scooter in via Mario Calvino e finisce contro un'auto, lievi ferite per un uomo (Foto)

Spettacolare incidente stradale, per fortuna senza gravissime conseguenze per lo sfortunato protagonista. Secondo una prima ricostruzione, un uomo che viaggiava in via Mario Calvino, la strada che porta dalla ‘Villetta’ a via Duca degli Abruzzi, ha perso il controllo dello scooter su cui viaggiava, finendo contro un’auto parcheggiata, un Suv Kia.

L’urto è stato violentissimo e il mezzo a due ruote è andato completamente distrutto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sanremo, il personale medico del 118 e un’ambulanza della Croce Rossa. Il conducente dello scooter, un Sh, è rimasto con il piede incastrato nel mezzo ed è servito l’intervento dei pompieri.

E’ stato poi portato in ospedale per le cure del caso mentre sulla dinamica del sinistro faranno le verifiche gli agenti della Municipale intervenuti sul posto.