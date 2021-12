Sanremo: code al centro tamponi e frana su Bussana, Impekabile "Per ricevere la merce sono costretto a fare la spola sulla ciclabile"

"È diventato impossibile lavorare così": c'è grande amarezza nelle parole del titolare di Impekabile, Giuseppe Di Cosmo (meglio conosciuto come 'Pek') il ristorante che si affaccia tra il mare e la pista ciclabile a Bussana di Sanremo.

Il 'problema' è causato dalla presenza in contemporanea del centro tamponi drive e della frana che blocca la strada sul lato opposto. La conseguenza? "Non riusciamo a ricevere le forniture - spiega 'Pek' il titolare dell'attività - i dipendenti hanno difficoltà ad arrivare così come i clienti. Quando ci hanno detto che avrebbero aperto il centro tamponi drive nel posteggio qua sotto, abbiamo detto, ok è una urgenza e per necessità possiamo anche accettarlo ma pensavano fosse qualcosa di temporaneo e soprattutto che ci fosse una migliore gestione del traffico. Invece spesso ci sono le auto in coda anche quando dovrebbero aver già finito e mentre noi dovremmo poter fare il servizio di pranzo che ormai spesso salta".

Questa mattina di fronte al traffico bloccato il ristoratore ha chiamato anche la Polizia Locale chiedendone l'intervento. "Purtroppo la realtà - analizza - è che fino ad oggi nonostante le nostre ripetute segnalazioni, gli unici che si sono interessati al nostro problema sono stati quelli di Amaie Energia. Oggi di fronte all'ennesimo blocco del traffico e con i camion dei fornitori impossibilitati ad arrivare mi sono dovuto arrangiare. Faccio avanti e indietro sulla ciclabile. Non ho alternative. Diversamente mi servirebbe un elicottero per far arrivare la merce. O così o chiudo e siamo a capodanno. In teoria da domani il centro tamponi dovrebbe essere trasferito. Speriamo".