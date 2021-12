Haters contro il sindaco di Riva Ligure: Giuffra insultato su Facebook per essersi fatto la terza dose di vaccino anti Covid

Gli 'haters' di Facebook hanno preso di mira il sindaco di Riva Ligure, Giorgio Giuffra, colpevole di essersi fatto fare la terza dose di vaccino contro il Covid. La notizia è stata ripresa in questi giorni dai giornali online locali dopo un post pubblicato dal primo cittadino sulla sua pagina sul popolare social network.

E' così che sotto al link della notizia, si sono scatenati gli insulti nei confronti di Giuffra e della sua scelta. Commenti negativi da cittadini di Riva Ligure ma non solo. Anche insospettabili che hanno deriso questo amministratore, arrivando addirittura al 'body shaming', una pratica sgradevole secondo la quale, le persone vengono giudicate o derise per le forme del proprio corpo.





Su questa ondata di negatività il sindaco ha confermato di aver letto tutti i commenti ma di essersi fatto scivolare addosso questo genere di insulti. Giuffra ha analizzato l'accaduto dicendo: "La vaccinazione è da fare e la dose booster è l'unico tentativo per uscire da questa situazione pandemica. Chi ha tempo di fare determinati commenti sui social non ha niente di meglio da fare. Non è un clima di contrapposizione tra me e qualcun altro. Non voglio alimentare polemiche e guardo alla mia pagina Facebook dove invece la notizia è stata molto apprezzata".

"Probabilmente la gente tende più a nascondersi in pagine degli online dove c'è più volontà di esprimere il proprio pensiero anche in modo non educato. - aggiunge il sindaco di Riva Ligure - Rimango della mia idea. E' necessario fare tutti squadra e non contrapporre gli uni contro gli altri. E' anche vero che c'è da fare una campagna di sensibilizzazione per tutti coloro i quali hanno paura della inoculazione. Mi auguro si arrivi presto al super green pass obbligatorio per tutti i lavoratori perchè quella è l'unica strada per non portare alla paralisi il Paese. E' ovvio che chi non ha incarichi pubblici possa dire quello che vuole invece chi ha incarichi pubblici ha il dovere di sostenere quelle che sono le iniziative del governo non alimentando contrapposizioni tra quello che è lo stato centrale e le istituzioni locali".

Poi sulla tipologia di commenti ricevuti, tra insulti e accuse di complottismo, Giuffra ha rimarcato: Una cosa ci tengo a dire ed è una cosa ben chiara, non mi devo vergognare proprio di nulla. Tra una vita in più salvata ed un voto in meno alle prossime elezioni, scelgo la prima e soprattutto non ho ricevuto nessun bonifico dalle aziende farmaceutiche per fare questa terza dose. Anzi come tanti, come la maggior parte delle persone, credo nella scienza ma sicuramente non l'ho fatto a cuor leggero".