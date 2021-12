Coronavirus: probabili nuovi contagi e Capodanno a rischio, altri 20 posti Covid al 'Castillo' di Sanremo

Sono circa 130 i ricoverati per Covid nella nostra provincia (dei quali 7 in terapia intensiva) mentre i posti letto potranno arrivare fino a 230, se dovessero servire. Intanto l’Asl 1 Imperiese provvederà da domani a riconvertire altri 20 letti al padiglione ‘Castillo’, pronti per eventuali nuovi malati, che potrebbero presentarsi dopo Capodanno.

La preoccupazione tra i medici, in tutta Italia e anche nella nostra provincia, è proprio quella che possa esplodere una nuova ondata di casi e che, quindi, possano servire nuovi posti letto. Al momento, tranne i numeri ben noti, non vengono evidenziate ulteriori criticità ma l’Asl a scopo precauzionale ha preferito riconvertire i 20 posti del ‘Castillo’.

Nell’ultima settimana, intanto, il tasso di incidenza in regione è arrivato a 756 casi per 100mila abitanti con la nostra provincia che è la più alta in assoluto con 763. Aumento dei nuovi casi (22,4%) rispetto alla settimana precedente.

A livello regionale la soglia di saturazione dei posti letto in area medica è del 29% e, in terapia intensiva del 19%. La zona arancione scatta se l'occupazione dei posti letto supera il 30% in area medica e il 20 in terapia intensiva con l'incidenza sopra il 150, già ampiamente superata.