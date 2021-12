Coronavirus: oggi ultimo giorno di tamponi e lunghe code a Bussana, da domani si va a Taggia (Foto)

Ultimo giorno di tamponi in via al Mare a Bussana di Sanremo e domani l’asl si sposterà a Taggia, sul piazzale attiguo alla stazione ferroviaria che, nei mesi scorsi aveva ospitato il ‘drive through’ per i vaccini.

Un secondo ripiego per l’hub dei test molecolari, che era stato spostato dal centro di Sanremo (al Palafiori) proprio a Bussana per evitare le lunghe code che si creavano nella città dei fiori. Il crollo della strada e la sua conseguente chiusura ha però creato non pochi problemi agli utenti e anche alle attività della zona.

Il nuovo hub, allestito a tempo di record nonostante alcuni atti vandalici nella notte tra Natale e Santo Stefano, sarà operativo regolarmente da domani e ci si augura che non si creino le stesse code di Bussana. Gli spazi sono decisamente più ampi e anche le strade di accesso non dovrebbero creare problemi.

Purtroppo la recrudescenza dei casi degli ultimi giorni, le festività e la presenza di molti turisti delle seconde case in riviera, ha ovviamente provocato un deciso aumento dei pazienti che, dopo aver contratto il Covid o essere entrati in contatto con dei positivi, hanno avuto bisogno di eseguire il tampone molecolare.

Anche gli altri due hub provinciali, quello di Ventimiglia (già spostato da Vallecrosia) che di Imperia, hanno registrato nei giorni scorsi i loro problemi di code e di traffico. Una situazione che, come confermato dagli esperti, potrebbe ulteriormente acuirsi nei prossimi giorni, sia per il normale aumento di contagi che per quelli che arriveranno dalla notte di Capodanno.

Quella di domani, infatti, sarà una serata a rischio e, più volte gli esperti e i medici hanno lanciato la loro preoccupazione per feste e cenoni, che potrebbero provocare una forte ondata di positivi. Le raccomandazioni sono sempre le stesse. L’utilizzo della mascherina quando non si è a tavola, il lavaggio continuo delle mani (o la disinfezione con gel e altri prodotti) e, nel limite del possibile il distanziamento sociale.