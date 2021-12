Coronavirus: crescono ancora i contagi, oggi in provincia sono 340 e ci sono anche quattro morti

Numeri anche oggi in aumento nella nostra regione e in provincia, nel quotidiano bollettino relativo al Covid. Crescono i nuovi contagiati e anche il tasso di positività.

Sono infatti 1.781 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 7.551 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 15.352 tamponi antigenici rapidi), uno ogni 4,23 pari al 23,58%.

Nella nostra provincia sono stati 340 i nuovi contagiati, rispetto ai 353 del savonese, i 684 di Genova e i 384 di Spezia. Per la seconda volta consecutiva la nostra è la provincia con meno positivi in 24 ore della Liguria.

Crescono ancora nell’imperiese i ricoverati mentre sono ben 10 i morti nelle ultime 48 ore. Di questi, quattro nella nostra provincia: tre uomini di 78, 94 e 97 anni e una donna di 73.

Tamponi processati con test molecolare: 1.983.770 (+7.551)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 1.534.183 (+15.352)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 146.640 (+1.781)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 15.872 (+979)

Casi per provincia di residenza

Imperia 3.211 (+18)

Savona 2.656 (+225)

Genova 6.846 (+439)

La Spezia 2.431 (+234)

Residenti fuori regione o estero 189 (+14)

Altro o in fase di verifica 539 (+49)

Totale 15.872 (+979)

Ospedalizzati: 542 (-1); 43 (+5) in terapia intensiva*

Asl 1 - 134 (+4); 9 (+2) in terapia intensiva

Asl 2 - 96 (-3); 13 (+1) in terapia intensiva

San Martino - 76 (+1); 6 (+1) in terapia intensiva

Galliera - 93 (-1); 5 (+1) in terapia intensiva

Gaslini - 12 (-2); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 3 - 62 (+3); 3 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 30 (-1); 2 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 38 (-2); 4 (-) in terapia intensiva

*31 non vaccinati, 12 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 11.705 (+97)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 126.187 (+792)

Deceduti: 4.581 (+10)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 930 (-29)

Asl 2 - 1.714 (+103)

Asl 3 - 5.331 (+269)

Asl 4 - 942 (-)

Asl 5 - 2.219 (+336)

Totale - 11.136 (+679)

Dati vaccinazioni 30/12/2021 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 2.857.044

Somministrati: 2.815.887

Percentuale: 99%