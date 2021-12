Arma di Taggia: degrado e sporcizia al 'Parcheggio delle Torri', lettore "Serve un sopralluogo immediato" (Foto)

Un nostro lettore, L.F., ci ha scritto (inviandoci anche alcune foto) per portare all'attenzione di tutti la situazione di degrado del parcheggio delle Torri, ad Arma di Taggia:

“Visto che l'amministrazione comunale lo ha fatto diventare a pagamento, credo che il minimo sia che il luogo sia sicuro e pulito. Come dalle foto che vi invio, vi sono, oltre alla sporcizia che ormai molti trovano normale, anche diverse infiltrazioni d'acqua, con conseguente allagamento sottostante e distaccamento a terra delle vernici. Vi è anche un altro problema igienico-sanitario, dovuto alla polvere degli estintori svuotati, l'estate scorsa, da una banda di balordi. La polvere non è mai stata rimossa ed è sfortunatamente tossica e corrosiva. Non posso quindi che richiedere un sopraluogo di Asl ed autorità competenti affinché si obblighi chi di dovere a pulire come si deve questo parcheggio pubblico. Ultimo ma non ultimo, vi è anche una carrozzella per disabili abbandonata all'interno”.