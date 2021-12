Ex stazione ferroviaria di Santo Stefano al Mare: entro fine gennaio sarà del Comune, poi la valorizzazione

Entro fine gennaio verrà perfezionato l'atto di vendita della ex stazione ferroviaria di Santo Stefano al Mare. L'immobile che era di Area 24 passerà al patrimonio del Comune.

In questi giorni, agli uffici comunali sono arrivati anche gli ultimi documenti necessari a formalizzare l'atto. "Ora siamo nelle mani del nostro segretario Antonino Germanotta - scherza Marcello Pallini, sindaco di Santo Stefano al Mare - entro le prossime settimane contiamo di fare l'atto. A quel punto inizierà un confronto per arrivare ad una decisione condivisa tra amministrazione e personale, perchè è nostra intenzione valutare uno spostamento di alcuni uffici comunali, in un'ottica di raggruppamento, finalizzato a un miglioramento dei servizi offerti alla cittadinanza".

"Oltre all'uso per gli uffici comunali - aggiunge il primo cittadino - ci piacerebbe implementare anche gli spazi del Museo del Mare, sito al piano terra ma non solo. Vorremmo usare i locali del piano intermedio per affidarli alle realtà dell'associazionismo culturale e sociale che operano sul territorio". Il Comune di Santo Stefano al Mare, ha acceso un mutuo per 570mila euro finalizzato all'acquisto dell'immobile che si estende su tre piani tra il lungomare Cristoforo Colombo e la pista ciclopedonale. La compravendita non riguarderà, invece, le aree prospicienti, come i campetti e l'ascensore.

"Una volta acquisito ci saranno dei lavori da fare - prosegue il sindaco - opere di ristrutturazione e manutenzione straordinaria. Attendiamo di effettuare un sopralluogo per avere conto esatto degli interventi necessari ma per quanto visto finora prevediamo di agire sulla muratura esterna, mentre all'interno, grazie anche al fatto che l'immobile ospitava degli uffici, dovremo forse predisporre solo i locali in base alla funzione".