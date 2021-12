Dal 5 gennaio al 18 febbraio i saldi anche nella nostra provincia: Fontanelli "C'è grande attesa dopo un buon dicembre"

Scatteranno anche nella nostra provincia, il 5 gennaio, i saldi invernali. Come sempre, alla fine delle festività natalizie si avvicina un altro momento molto atteso, se vogliamo anche questo legato alla tradizione, però decisamente meno religioso. Parliamo dei saldi invernali che inizieranno il giorno prima dell’Epifania, e termineranno venerdì 18 febbraio, dopo 45 giorni.

“Le vendite sono andate bene nel mese di dicembre ma in linea come tutti gli anni, visto che tranne qualche francese, si tratta di un periodo che si basa sui residenti. L’unico problema, anche se è ovvio vista la situazione Covid, è che dopo Natale abbiamo visto pochi turisti anche se qualcuno è sceso nelle seconde case. Facendo il raffronto con il 2019, infatti, le vendite sono calate decisamente”. Sono le parole di Antonio Fontanelli, esponente di Federmoda Sanremo, che ha confermato l’importanza relativa all’assenza delle promozioni: “Anche se l’on line continua a crearci molti problemi – prosegue – l’attesa dei saldi c’è, visto che è un volano promozionale indistruttibile. Nella mentalità del cliente c’è sempre la volontà di fare l’affare e quindi siamo in buona attesa per le vendite dal 5 gennaio”. Quest’anno, tra l’altro, i saldi partono il giorno prima dell’Epifania e possono godere di quattro giorni di buon lavoro: “Tutto questo Covid permettendo, perché purtroppo ci sono tante persone che rimangono a casa perché positive o perché sono entrare in contatto con persone che hanno contratto il virus”. Rimane sempre il problema delle perdite dei mesi scorsi: “Non dobbiamo dimenticare – termina Fontanelli – che il 2020 e il 2021 sono stati due che incidono e incideranno sempre sui bilanci delle attività commerciali, in modo pesante. In altri settori, tra l’altro, sono arrivati i ristori mentre a noi nulla. E, se arriveranno, saranno sicuramente esigui”.

Il weekend che segue il 6 gennaio si prospetta quindi da vero e proprio ‘assalto nei negozi’, con la dovuta attenzione all’avanzata dei casi di Covid. Per questo Confcommercio e Federazione Moda Italia, che ha già rilevato un aumento del 10% rispetto al 2019 degli acquisti del settore moda durante il periodo natalizio, ricorda il protocollo da seguire per l’andamento dei saldi in sicurezza. Il protocollo prevede regole ormai note dopo quasi due anni di pandemia: l’igienizzazione delle mani, il distanziamento sociale e l’uso delle mascherine.

Le vendite promozionali, anche nella nostra provincia, sono vietate nei quaranta giorni precedenti l’inizio dei saldi. A questa regola la Regione ha derogato in occasione del Black Friday del 26 novembre scorso. I saldi durano 45 giorni e almeno tre giorni prima della data del loro inizio deve essere esposto un cartello ben visibile dall’esterno del negozio che ne annunci l'attuazione.