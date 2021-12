Coronavirus: Toti al Governo "Siamo arrivati al punto che serve l'obbligo vaccinale, è più chiaro per tutti"

"L'obbligo vaccinale per me si può fare domani mattina, semplificherebbe la vita e le regole per tante persone: qui posso entrare e lì non posso entrare, punto fine". Lo ha detto il Presidente della Regione Giovanni Toti, chiedendolo espressamente al Governo, durante un’intervista a SkyTg24.

“Ai non vaccinati – ha detto Toti - restano solamente i luoghi di lavoro in cui accedere in qualche modo con il tampone e mi chiedo se è ragionevole pensare che un non vaccinato si rechi sul posto di lavoro a piedi o in bicicletta, non possa mangiare alla mensa con i colleghi, ma possa stare dentro a un ufficio”.

“Francamente è un qualcosa di incongruente – termina Toti – e credo che a questo il Governo debba porre rimedio, oppure passare all'obbligo vaccinale, che è più chiaro per tutti e si incorrere in minori equivoci".

Intanto la variante Omicron è entrata decisamente in Liguria. Nella settimana del 20 dicembre la diffusione era al 14%, con una forchetta percentuale tra l'11 e il 17 mentre in questa settimana la percentuale si attesta attorno al 50%. La conferma è arrivata dal professor Giancarlo Icardi, direttore dell'Unità Operativa Igiene dell'ospedale San Martino di Genova.