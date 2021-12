Conto alla rovescia verso il 72° Festival di Sanremo: arrivano i mezzi Rai in via Asquasciati e in via Roma

Al termine delle feste mancherà meno di un mese alla 72ª edizione del Festival di Sanremo, quest’anno vicina più che mai con la sua nuova collocazione nella prima settimana di febbraio: dall’1 al 5 febbraio. La città, quindi, inizierà a prepararsi nella speranza di vedere per le vie e nelle piazze tutti quegli eventi che l’anno scorso sono stati resi impossibili dalla situazione pandemica.

Come ogni anno il primo segnale inequivocabile dell’arrivo del ‘carrozzone’ è l’arrivo dei mezzi Rai che trovano spazio all’autostazione, in via Asquasciati e sulla corsia lato monte di via Roma sotto piazza Colombo.

Ecco le regole in vigore dal 29 dicembre al 12 febbraio.

Via Asquasciati lato levante parcheggi per le moto da fronte civico 12 a uscita carraia autostazione: divieto di sosta

Via Asquasciati lato levante da fronte civico 16 a intersezione con via Roma sulla corsia di svolta continua verso sinistra: divieto di sosta e divieto di circolazione

Via Roma tratto antistante giardini Medaglie d’Oro (lato monte) sulla corsia di svolta continua per via Manzoni: divieto di circolazione, divieto di sosta, divieto di transito ai pedoni sul marciapiede adiacente l’occupazione suolo della Rai.