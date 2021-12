Calcio dilettantistico. Si va verso la ripresa a fine gennaio per Promozione, Prima e Seconda Categoria. Stop anche ai campionati giovanili

L'appuntamento è per stamattina, quando si terrà il Consiglio della LND, con il presidente Abete e i rappresentanti dei vari Comitati Regionali collegati dalle rispettive sedi.

La strada per la Liguria sembra però ormai già tracciata, con lo stop per i campionati dalla Promozione a scendere (oltre ai campionati giovanili), almeno fino alla seconda decade di gennaio. Un prolungamento della sosta invernale di fatto, in attesa di capire come evolverà il quadro pandemico, anche se l'auspicio è di tornare entro qualche settimana in campo a pieno regime.

A conti fatti proseguiranno Serie D, Eccellenza (maschile e femminile) e il campionato di Calcio a 5.