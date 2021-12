Bordighera: nel progetto esecutivo destinati 470mila euro per il rifacimento degli asfalti

Un impegno di oltre 470.000 euro per il rifacimento degli asfalti: ecco quanto previsto nel progetto esecutivo approvato dalla Giunta di Bordighera nella seduta del 30 dicembre. I tratti interessati includono via Matteotti, piazza Garibaldi, via Libertà e via Cagliari, compresi poi altri interventi minori.

“Si tratta di un investimento importante dedicato alla manutenzione della viabilità comunale, con cui confermiamo la nostra attenzione per la tutela della sicurezza di conduttori e pedoni, per la migliore fruibilità delle strade e per il decoro urbano - è il commento dell’Amministrazione -. Nel 2022 procederemo con altri cantieri dedicati alle infrastrutture, per soddisfare oggettive necessità e rispondere alle istanze dei cittadini”.

Le opere previste sono asportazione della pavimentazione esistente; eventuale risanamento del fondo ove necessario; stesura del tappeto di usura con uno spessore medio di 3 centimetri; rialzo o abbassamento dei chiusini esistenti; ricariche per i livellamenti; risagomature; realizzazione di caditoia e sostituzione di canalina raccolta acque. Inizierà ora lo svolgimento delle procedure per l’affidamento dei lavori, come da mandato della Giunta al RUP.​