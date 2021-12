Sanremo: sorpassi azzardati da moto e auto, la segnalazione di un nostro lettore matuziano

Un nostro lettore, Gianni Berberi, ci ha scritto per cercare di togliere un'abitudine pericolosa che molti sanremesi, sicuramente in buona fede, ripetono:

“Si tratta, molto semplicemente, del sorpasso di una moto che intende svoltare a sinistra, e che lo ha segnalato con la freccia. Tante volte, anche quando sono già fermo nella mezzeria in attesa di completare la curva, altre moto mi sorpassano a sinistra, tra l'altro invadendo la corsia opposta. Sicuramente fanno questo perché ricordano dalla scuola guida che i sorpassi si fanno a sinistra e non vogliono fare una infrazione. Ma non ricordano, o le scuole hanno dimenticato di insegnare, che una delle eccezioni che anzi obbligano a sorpassare a destra, è quando un mezzo ha segnalato la svolta a sinistra. Ormai mi sono abituato e controllo sempre che nessuno rischi entrarmi dentro mentre svolto, ma non dovrebbe essere necessario, ed è pericoloso per chi si fida del comportamento corretto degli altri. Naturalmente la regola vale anche per le auto, ma avviene più raramente, forse perché si invaderebbe completamente la corsia opposta. Mi sono deciso a scrivere questa perché avevo notato tempo fa il pericolo di lasciare la passeggiata Trento Trieste libera alle auto in certi giorni. Volevo anche segnalarlo ma poi è successo che una mia vicina di casa venne travolta. Spero di essere stato chiaro e che l'informazione circoli il più possibile”.