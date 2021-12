Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da giovedì 30 dicembre al 2 gennaio 2022, in Riviera e Côte d'Azur

GIOVEDI’ 30 DICEMBRE

SANREMO

15.00. ‘Il quartiere della Foce, dalla villa Romana al Castello di Menelicche’: camminata urbana accompagnati dalla guida Marco Macchi (8 euro). Ritrovo davanti all’entrata dei giardini, tra via Hope e Corso Inglesi, info 327 0824866 (più info)

15.30. Luna Park di Sanremo presso Piazzale Carlo Dapporto (ex stazione ferroviaria): giostre in funzione tutti i giorni (salvo maltempo) dalle 15.30 alle 19.30; prefestivi e festivi anche la sera, fino al 16 gennaio

16.00-20.00. Collettiva d’arte ‘Sei personaggi in cerca d'Autore’ con le opere degli artisti: Luciana Russo, Diletta Recchi, Lolita Venturini, Agnese Larotella, Sheriban Shehu, Mineo (Sherry) Russo, Antonio Galante. Galleria d'arte Bonbonniere in Corso Inglesi (tutti i giorni nel periodo pre-festivo e festività natalizie)

16.30-19.30. Video mapping e proiezioni luminose in Centro città + Filodiffusione in Via Matteotti (fino al 6 gennaio)

17.00. Parata Natalizia ‘Flowers Parade’: International Show Parade. Vie e piazze cittadine

21.00 (ANNULLATO) ‘Valzer e Polke della famiglia Strauss’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo (25 euro). Teatro dell’Opera del Casinò (più info)

IMPERIA

15.00. Pista di pattinaggio sul ghiaccio in calata Anselmi (fino al 9 gennaio)

15.30. Luna Park di Natale in Calata Anselmi fino al 23 gennaio 2022

VENTIMIGLIA

10.00. Villaggio di Natale nella nuova isola pedonale di via Aprosio (fino al 9 gennaio)

15.00-18.00. ‘Les Fils - idea! - I Fili’: mostra con le opere dell’arista ventimigliese Pier Paolo Quaglia. A cura di Silvia Alborno e Lucia Palmero. Ex chiesa di San Francesco, via Garibaldi, fino al 16 gennaio (mercoledì, giovedì, venerdì h 15/18, sabato e domenica h 10/12-15/18)



21.00. Concerto di musiche a tema natalizio del gruppo Pulin & The Little Mice. Teatro Comunale

BORDIGHERA

10.00-12.00. Presepe Madonna dei Fiori in Via Arca di Noè 27 (giovedì h 10/12 e venerdì h 15/17.30), info 0184 843120

15.30-19.00. ‘Thir(s)Ty’: mostra personale del ventimigliese Andrea Iorio con lavori di fotografia, scultura, pittura e video. Presente l’artista. Galleria dell'Accademia Balbo in via Lamboglia 3, fino al 2 gennaio, info e prenotazioni 328 0435667, necessario green pass

16.00-19.00. ‘Silenzio ombre luci’: inaugurazione mostra fotografica di Sandro Libra con presentazione del libro fotografico ‘Silenzio ombre luci’ di Sandro Libra, ispirato alle opere di Francesco Biamonti. Sala Rossa del Palazzo del Parco, fino al 9 gennaio (dal mercoledì alla domenica), ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

17.00-19.00. Mostra ‘Viaggio che non finisce’: immagini, scritti e pubblicazioni di Luciano De Giovanni in ricordo del poeta a vent'anni dalla morte. Sede dell'UCD e dell'ANPI in via Al Mercato 8, fino al 6 gennaio

21.00. ‘Foegu du Bambin’: tradizionale ‘falò’ di Natale davanti al sagrato della chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo a Sasso (fino al 6 gennaio)



TAGGIA

9.00. Città dei Presepi: la Natività di Gesù per le vie del centro storico a cura dei Rioni Tabiesi e delle attività commerciali. Centro storico, fino al 9 gennaio

SANTO STEFANO AL MARE



18.00. Immersione virtuale gratuita tra le bellezze del nostro mare (1 ora). Museo del Relitto Romano, Lungomare Cristoforo Colombo, entrata gratuita e contingentata per le norme anti-Covid (obbligatorio green pass è mascherina)

DIANO MARINA



9.00-20.00. ‘Sapori e tradizioni aspettando l'anno che verrà’: stand di prodotti tipici e hobbistica, musica e animazione per bambini. Organizzazione a cura dell'Associazione ‘Vivi Diano Marina con Noi’. Vie del centro cittadino

10.00-18.00. Tradizionale Presepe Artistico all'interno dell'Oratorio della SS. Annunziata sito sulla Via Aurelia, di fronte al porticciolo turistico. A cura della Confraternita della SS. Annunziata di Diano Marina, ingresso libero (h 10/13-16/18), fino al 9 gennaio

15.00. (ANNULLATO) Laboratorio ludico didattico ‘Giochiamo con la Storia!’: i giovani partecipanti scoprono e sperimentano i giochi con cui passavano il tempo i loro coetanei di duemila anni fa. Museo Civico del Lucus Bormani, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, info 0183 497621

16.00-19.00. ‘Intimate collection’: mostra personale di ‘Aqua Aura’ curata della Civiero Art Gallery. Sala ‘R. Falchi’ Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60 (da martedì a sabato, domenica e festivi su appuntamento), fino all’8 gennaio



CERVO



10.00. Mostra-concorso di presepi ‘Seguendo la stella’ nel borgo, tra le vie e al Castello dei Clavesana (vetrine, balconi, piccole nicchie, davanti alla porte, dentro i vasi di fiori, sulle grondaie, sui davanzali) con le opere realizzate dai cittadini (proclamazione del vincitore giovedì 6 gennaio)

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

DIANO CASTELLO



15.00. ‘Christmas Circus’: spettacolo natalizio con numeri di giocoleria, equilibrismo e acrobazie aeree. Piazza del Paese

MONTEGROSSO PIAN LATTE

9.00. Presepe a grandezza naturale raffigurante la Natività e ambientazioni di vita quotidiana tipica dei borghi rurali dell’Alta Valle Arroscia. Le ambientazioni sono raccolte lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, dalla Chiesa Parrocchiale di San Biagio e fino al Lavatoio in cima al paese (fino al tre febbraio, giorno della Festa Patronale di San Biagio)



FRANCIA

CANNES



10.00. Natale a Cannes dal 27 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022. Luoghi vari (il programma a questo link)

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: ultimo giorno della mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin (più info)

11.00-17.30. Pista di Pattinaggio (dal lunedì al giovedì h 11/17.30, dal venerdì alla domenica h 11/22). Port Hercule, fino al 27 febbraio 2022 (più info)

11.00-22.30. ‘Noël au Canada’: Villaggio di Natale con animazioni (da domenica a giovedì 11/22.30. venerdì, sabato 11/23, 24 dicembre 11/20.30, 31 dicembre 11/22). Port Hercule fino al 2 gennaio, info +377 93 150603 (i dettagli a questo link)

15.00-19.00. ‘Conquista pacifica - L’estensione in mare di Monaco’: allestimento di archivi cartografici, fotografici, audiovisivi, cartografici e plastici. Salle d’exposition du Quai Antoine Ier, da martedì a domenica fino al 2 gennaio 2022, info +377 98 98 83 03

19.30. ‘Casse-Noisette Compagnie’ rappresentazione coreografica di Jean-Christophe Maillot della Compagnia dei Balletti di Monte-Carlo, con l'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Kazuki Yamada. Salle des Princes del Grimaldi Forum Monaco (più info)

20.30. ‘Piano Paradiso’ di Alain Bernard e Gil Galliot. Théâtre des Muses (più info)

NICE



11.00. Natale a Nizza dal 3 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 (la programmazione completa a questo link)

14.00, 16.30 & 19.30. ‘Grand Cirque de Noël’: spettacoli circense del circo Medrano. Min D'Azur, Marche Gare, fino al 2 gennaio (più info)

20.00. ‘Don Chisciotte’: spettacolo di balletto con la compagnia ‘Ballet Nice Méditerranée. Coreografia di Éric Vu-An Musica Ludwig Minkus. Con l'Orchestra Filarmonica di Nizza diretta da Léonard Ganvert. Con l'eccezionale partecipazione di Éric Vu-An. Opera Nice Côte d'Azur (più info)





VENERDI’ 31 DICEMBRE

SANREMO

15.30. Luna Park di Sanremo presso Piazzale Carlo Dapporto (ex stazione ferroviaria): giostre in funzione tutti i giorni (salvo maltempo) dalle 15.30 alle 19.30; prefestivi e festivi anche la sera, fino al 16 gennaio

16.00-20.00. Collettiva d’arte ‘Sei personaggi in cerca d'Autore’ con le opere degli artisti: Luciana Russo, Diletta Recchi, Lolita Venturini, Agnese Larotella, Sheriban Shehu, Mineo (Sherry) Russo, Antonio Galante. Galleria d'arte Bonbonniere in Corso Inglesi (tutti i giorni nel periodo pre-festivo e festività natalizie)

16.30-19.30. Video mapping e proiezioni luminose in Centro città + Filodiffusione in Via Matteotti (fino al 6 gennaio)



20.00. Capodanno al Victory Morgana: Red Carpet - Photocall - Welcome Drink + dalle 20.30. Dinner & Music & show with Labirinto Royal Live Band & Entertainment Dancers performers & Aereal Show by Visionaire Events (250 euro). Victory Morgana, Corso Trento e Trieste 16, info e prenotazioni 335 5229385 (i dettagli a questo link)



20.30. Speciale Capodanno a Villa Nobel: Cena Gourmet + Dj Set + Danza Area + Live Sax (140 euro). Villa Nobel, corso Cavallotti 116, info 388 8895908 (i dettagli a questo link)



20.30. Cena di Capodanno animata da Daniele Raco di Zelig + musica dal vivo del trio ItalyAmo (special price per la serata, 180 euro vini inclusi, Champagne escluso). Ristorante Biribissi del Casinò, Corso Inglesi 18, obbligatorio il Green pass rafforzato, info e prenotazioni 0184 595268 (i dettagli a questo link)

IMPERIA

15.00. Pista di pattinaggio sul ghiaccio in calata Anselmi (fino al 9 gennaio)

15.30. Luna Park di Natale in Calata Anselmi fino al 23 gennaio 2022

VENTIMIGLIA

10.00. Villaggio di Natale nella nuova isola pedonale di via Aprosio (fino al 9 gennaio)

10.00. Animazione sportiva con Balance Board e Supskate a cura dell’associazione spor-tva XxmigliainSUP. Villaggio di Natale

15.00-18.00. ‘Les Fils - idea! - I Fili’: mostra con le opere dell’arista ventimigliese Pier Paolo Quaglia. A cura di Silvia Alborno e Lucia Palmero. Ex chiesa di San Francesco, via Garibaldi, fino al 16 gennaio (mercoledì, giovedì, venerdì h 15/18, sabato e domenica h 10/12-15/18)

VALLECROSIA

18.00. ‘Festival dello Street Food’ e concerto serale di fine anno. Solettone sud

11.00. Street food con intrattenimenti vari promossi dall’Associazione Il Borgo Antico. Solettone sud di Via C. Colombo, fino al 2 gennaio



BORDIGHERA

9.30. Escursione a piedi da Bordighera a Sasso, tra Africa ed Amazzonia, accompagnati dalla guida Marco Macchi (8 euro). Ritrovo davanti alla chiesa di Sant’Ampelio, info 338 1375423 (più info)

10.00-19.00. ‘La Via dei Presepi’, a cura dell’Associazione A Pria Preziusa: presepi allestiti nell’atrio dell’ex Comune e nella Parrocchia di S. Maria Maddalena - Oratorio di S. Bartolomeo ed il Diorama della Città di Bordighera presso la Società Mutuo Soccorso Pescatori. Centro storico, fino al 9 gennaio (h 10.30/12.30-16/19), info 339 8131863

15.00-17.30. Presepe Madonna dei Fiori in Via Arca di Noè 27 (giovedì h 10/12 e venerdì h 15/17.30), info 0184 843120

15.00-18.00. 22ª edizione del Presepe sotto le stelle a cura dell’Associazione Culturale Voci e Note. Oratorio SS. Annunziata di Borghetto San Nicolò, visitabile nel fine settimana fino al 9 gennaio (premiazione domenica 9 gennaio alle ore 15)

15.30. Bordighera storie e leggende: accompagnati dalla guida turistica Marco Macchi si visiterà il centro storico, partendo dalla chiesa di Sant’Ampelio, per poi salire alla batteria del ‘Marabutto’, passare davanti al palazzo comunale ed infine salire al centro storico (8 euro), tutti i lunedì sino al 6 settembre. Prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)

16.00-19.00. ‘Silenzio ombre luci’: inaugurazione mostra fotografica di Sandro Libra con presentazione del libro fotografico ‘Silenzio ombre luci’ di Sandro Libra, ispirato alle opere di Francesco Biamonti. Sala Rossa del Palazzo del Parco, fino al 9 gennaio (dal mercoledì alla domenica), ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

17.00-19.00. Mostra ‘Viaggio che non finisce’: immagini, scritti e pubblicazioni di Luciano De Giovanni in ricordo del poeta a vent'anni dalla morte. Sede dell'UCD e dell'ANPI in via Al Mercato 8, fino al 6 gennaio



21.00. ‘Foegu du Bambin’: tradizionale ‘falò’ di Natale davanti al sagrato della chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo a Sasso (fino al 6 gennaio)



OSPEDALETTI



16.00. (ANNULLATO) ‘Auguri di Buon Anno’: distribuzione di cioccolata calda a cura dell'Associazione ‘U Descu Spiarete’. Piazza Sant’Erasmo

TAGGIA

9.00. Città dei Presepi: la Natività di Gesù per le vie del centro storico a cura dei Rioni Tabiesi e delle attività commerciali. Centro storico, fino al 9 gennaio

SANTO STEFANO AL MARE



18.00. Immersione virtuale gratuita tra le bellezze del nostro mare (1 ora). Museo del Relitto Romano, Lungomare Cristoforo Colombo, entrata gratuita e contingentata per le norme anti-Covid (obbligatorio green pass è mascherina)

DIANO MARINA



10.00-18.00. Tradizionale Presepe Artistico all'interno dell'Oratorio della SS. Annunziata sito sulla Via Aurelia, di fronte al porticciolo turistico. A cura della Confraternita della SS. Annunziata di Diano Marina, ingresso libero (h 10/13-16/18), fino al 9 gennaio

16.00-19.00. ‘Intimate collection’: mostra personale di ‘Aqua Aura’ curata della Civiero Art Gallery. Sala ‘R. Falchi’ Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60 (da martedì a sabato, domenica e festivi su appuntamento), fino all’8 gennaio

SAN BARTOLOMEO AL MARE



14.30. Capodanno dei bambini: musica e caccia al tesoro con pentolaccia finale con Top Kayak. Piazza Torre Santa Maria



CERVO



10.00. Mostra-concorso di presepi ‘Seguendo la stella’ nel borgo, tra le vie e al Castello dei Clavesana (vetrine, balconi, piccole nicchie, davanti alla porte, dentro i vasi di fiori, sulle grondaie, sui davanzali) con le opere realizzate dai cittadini (proclamazione del vincitore giovedì 6 gennaio)



ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

MONTEGROSSO PIAN LATTE

9.00. Presepe a grandezza naturale raffigurante la Natività e ambientazioni di vita quotidiana tipica dei borghi rurali dell’Alta Valle Arroscia. Le ambientazioni sono raccolte lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, dalla Chiesa Parrocchiale di San Biagio e fino al Lavatoio in cima al paese (fino al 3 febbraio, giorno della Festa Patronale di San Biagio)



FRANCIA

CANNES

10.00. Natale a Cannes dal 27 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022. Luoghi vari (il programma a questo link)

MONACO

11.00-22.00. Pista di Pattinaggio (dal lunedì al giovedì h 11/17.30. dal venerdì alla domenica h 11/22). Port Hercule, fino al 27 febbraio 2022 (più info)

11.00-23.00. ‘Noël au Canada’: Villaggio di Natale con animazioni (da domenica a giovedì 11/22.30. venerdì, sabato 11/23, 24 dicembre 11/20.30, 31 dicembre 11/22). Port Hercule fino al 2 gennaio, info +377 93 150603 (i dettagli a questo link)

15.00-19.00. ‘Conquista pacifica - L’estensione in mare di Monaco’: allestimento di archivi cartografici, fotografici, audiovisivi, cartografici e plastici. Salle d’exposition du Quai Antoine Ier, da martedì a domenica fino al 2 gennaio 2022, info +377 98 98 83 03

19.30. ‘Casse-Noisette Compagnie’ rappresentazione coreografica di Jean-Christophe Maillot della Compagnia dei Balletti di Monte-Carlo, con l'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Kazuki Yamada. Salle des Princes del Grimaldi Forum Monaco (più info)

20.30. ‘Piano Paradiso’ di Alain Bernard e Gil Galliot. Théâtre des Muses (più info)

NICE

10.45, 14.00 & 20.00. ‘Grand Cirque de Noël’: spettacoli circense del circo Medrano. Min D'Azur, Marche Gare, fino al 2 gennaio (più info)

11.00. Natale a Nizza dal 3 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 (la programmazione completa a questo link)

15.00. ‘Don Chisciotte’: spettacolo di balletto con la compagnia ‘Ballet Nice Méditerranée. Coreografia di Éric Vu-An Musica Ludwig Minkus. Con l'Orchestra Filarmonica di Nizza diretta da Léonard Ganvert. Con l'eccezionale partecipazione di Éric Vu-An. Opera Nice Côte d'Azur (più info)

20.00 & 22.00. ‘Burlesque Follies’: festa di capodanni con ballerine, spogliarelliste burlesque e performer boylesque, messa in scena con umorismo e glamour da Lady Flo. Théâtre de la Cité (più info)

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

19.30. Speciale serata teatrale di Capodanno: commedia romantica e psicologica sui temi universali dell'amore e degli appuntamenti. Regia di Fabrice-Roger Lacan. Con Laurence Herman & Serge Moriss. Salle Charlie Chaplin, Quai Lindbergh (più info)

SABATO 1° GENNAIO

SANREMO

15.30. Luna Park di Sanremo presso Piazzale Carlo Dapporto (ex stazione ferroviaria): giostre in funzione tutti i giorni (salvo maltempo) dalle 15.30 alle 19.30; prefestivi e festivi anche la sera, fino al 16 gennaio

16.00-20.00. Collettiva d’arte ‘Sei personaggi in cerca d'Autore’ con le opere degli artisti: Luciana Russo, Diletta Recchi, Lolita Venturini, Agnese Larotella, Sheriban Shehu, Mineo (Sherry) Russo, Antonio Galante. Galleria d'arte Bonbonniere in Corso Inglesi (tutti i giorni nel periodo pre-festivo e festività natalizie)

16.30-19.30. Video mapping e proiezioni luminose in Centro città + Filodiffusione in Via Matteotti (fino al 6 gennaio)

17.00. (ANNULLATO) ‘Valzer e Polke della famiglia Strauss’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo (30 euro). Teatro dell’Opera del Casinò (più info)



IMPERIA

15.00. Pista di pattinaggio sul ghiaccio in calata Anselmi (fino al 9 gennaio)

15.30. Luna Park di Natale in Calata Anselmi fino al 23 gennaio 2022

VENTIMIGLIA

10.00. Villaggio di Natale nella nuova isola pedonale di via Aprosio (fino al 9 gennaio)

10.00. Animazione sportiva con Balance Board e Supskate a cura dell’associazione sportiva XxmigliainSUP. Villaggio di Natale

10.00-18.00. ‘Les Fils - idea! - I Fili’: mostra con le opere dell’arista ventimigliese Pier Paolo Quaglia. A cura di Silvia Alborno e Lucia Palmero. Ex chiesa di San Francesco, via Garibaldi, fino al 16 gennaio (mercoledì, giovedì, venerdì h 15/18, sabato e domenica h 10/12-15/18)

VALLECROSIA

11.00. Street food con intrattenimenti vari promossi dall’Associazione Il Borgo Antico. Solettone sud di Via C. Colombo, fino al 2 gennaio

BORDIGHERA

10.00-19.00. ‘La Via dei Presepi’, a cura dell’Associazione A Pria Preziusa: presepi allestiti nell’atrio dell’ex Comune e nella Parrocchia di S. Maria Maddalena - Oratorio di S. Bartolomeo ed il Diorama della Città di Bordighera presso la Società Mutuo Soccorso Pescatori. Centro storico, fino al 9 gennaio (h 10.30/12.30-16/19), info 339 8131863

15.00. ‘I Sentieri di Claude Monet’: facile passeggiata guidata nei luoghi dipinti da Claude Monet a Bordighera. A cura della Cooperativa Liguria da Scoprire (8 euro). Ritrovo davanti Ufficio Turismo IAT in Via Vittorio Emanuele 172, info 338 1375423

15.00-18.00. 22ª edizione del Presepe sotto le stelle a cura dell’Associazione Culturale Voci e Note. Oratorio SS. Annunziata di Borghetto San Nicolò, visitabile nel fine settimana fino al 9 gennaio (premiazione domenica 9 gennaio alle ore 15)

16.00-19.00. ‘Silenzio ombre luci’: inaugurazione mostra fotografica di Sandro Libra con presentazione del libro fotografico ‘Silenzio ombre luci’ di Sandro Libra, ispirato alle opere di Francesco Biamonti. Sala Rossa del Palazzo del Parco, fino al 9 gennaio (dal mercoledì alla domenica), ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria



17.00-19.00. Mostra ‘Viaggio che non finisce’: immagini, scritti e pubblicazioni di Luciano De Giovanni in ricordo del poeta a vent'anni dalla morte. Sede dell'UCD e dell'ANPI in via Al Mercato 8, fino al 6 gennaio

17.00. (RINVIATO A DATA DA DESTINARSI) 36° Inverno Musicale: Concerto di Capodanno ‘La gioia in musica’ con l’Orchestra Sinfonica di Bordighera diretta dal M° Massimo Dal Prà. Teatro del Palazzo del Parco (a pagamento con prenotazione obbligatoria), info 334 2151496



21.00. ‘Foegu du Bambin’: tradizionale ‘falò’ di Natale davanti al sagrato della chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo a Sasso (fino al 6 gennaio)

OSPEDALETTI

11.30. ‘Festa della rosa’: omaggio floreale alle signore con gli Auguri di buon anno da parte dell'Amministrazione comunale. Piazza Europa

TAGGIA ARMA

9.00. Città dei Presepi: la Natività di Gesù per le vie del centro storico a cura dei Rioni Tabiesi e delle attività commerciali. Centro storico, fino al 9 gennaio

SANTO STEFANO AL MARE



18.00. Immersione virtuale gratuita tra le bellezze del nostro mare (1 ora). Museo del Relitto Romano, Lungomare Cristoforo Colombo, entrata gratuita e contingentata per le norme anti-Covid (obbligatorio green pass è mascherina)

SAN LORENZO AL MARE



17.30. (ANNULLATO) Concerto di Capodanno presso il teatro dell’Albero, via Vignasse 1, info 0183 930109

DIANO MARINA



10.00-18.00. Tradizionale Presepe Artistico all'interno dell'Oratorio della SS. Annunziata sito sulla Via Aurelia, di fronte al porticciolo turistico. A cura della Confraternita della SS. Annunziata di Diano Marina, ingresso libero (h 10/13-16/18), fino al 9 gennaio

16.00-19.00. ‘Intimate collection’: mostra personale di ‘Aqua Aura’ curata della Civiero Art Gallery. Sala ‘R. Falchi’ Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60 (da martedì a sabato, domenica e festivi su appuntamento), fino all’8 gennaio

SAN BARTOLOMEO AL MARE



14.00. Passeggiata del Primo dell'Anno con la guida ambientale Luca Patelli. Ritrovo in Piazza Torre Santa Maria

14.00. ‘Brindiamo al Nuovo Anno’: animazione musicale + alle ore 16, Brindisi con spumante e panettone. Piazza Torre Santa Maria

CERVO



10.00. Mostra-concorso di presepi ‘Seguendo la stella’ nel borgo, tra le vie e al Castello dei Clavesana (vetrine, balconi, piccole nicchie, davanti alla porte, dentro i vasi di fiori, sulle grondaie, sui davanzali) con le opere realizzate dai cittadini (proclamazione del vincitore giovedì 6 gennaio)



ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

MONTEGROSSO PIAN LATTE

9.00. Presepe a grandezza naturale raffigurante la Natività e ambientazioni di vita quotidiana tipica dei borghi rurali dell’Alta Valle Arroscia. Le ambientazioni sono raccolte lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, dalla Chiesa Parrocchiale di San Biagio e fino al Lavatoio in cima al paese (fino al 3 febbraio, giorno della Festa Patronale di San Biagio)



FRANCIA

CANNES



10.00. Natale a Cannes dal 27 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022. Luoghi vari (il programma a questo link)

MENTON



9.00-19.30. Natale a Mentone dal 4 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 (il programma nel dettaglio a questo link)

MONACO

11.00-22.00. Pista di Pattinaggio (dal lunedì al giovedì h 11/17.30. dal venerdì alla domenica h 11/22). Port Hercule, fino al 27 febbraio 2022 (più info)

11.00-23.00. ‘Noël au Canada’: Villaggio di Natale con animazioni (da domenica a giovedì 11/22.30. venerdì, sabato 11/23, 24 dicembre 11/20.30, 31 dicembre 11/22). Port Hercule fino al 2 gennaio, info +377 93 150603 (i dettagli a questo link)

15.00-19.00. ‘Conquista pacifica - L’estensione in mare di Monaco’: allestimento di archivi cartografici, fotografici, audiovisivi, cartografici e plastici. Salle d’exposition du Quai Antoine Ier, da martedì a domenica fino al 2 gennaio 2022, info +377 98 98 83 03

NICE

11.00. Natale a Nizza dal 3 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 (la programmazione completa a questo link)



14.00, 17.00 & 19.30. ‘Grand Cirque de Noël’: spettacoli circense del circo Medrano. Min D'Azur, Marche Gare, fino al 2 gennaio (più info)



DOMENICA 2 GENNAIO

SANREMO

8.30. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione da Piaggia a Colletta delle Salse accompagnati dalla guida Marco Rosso. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo oppure ore 8.45 presso la Stazione di Taggia, info e prenotazioni 338 7718703 (più info)

10.00-18.00. ‘Sulla via dei Re Magi’: esposizione di ‘Immagini Natalizie e Presepi Artigianali’ in Piazza San Sebastiano e disposti lungo via Costa della Frazione di Coldirodi, fino al 6 gennaio

15.30. Luna Park di Sanremo presso Piazzale Carlo Dapporto (ex stazione ferroviaria): giostre in funzione tutti i giorni (salvo maltempo) dalle 15.30 alle 19.30; prefestivi e festivi anche la sera, fino al 16 gennaio

16.00-20.00. Collettiva d’arte ‘Sei personaggi in cerca d'Autore’ con le opere degli artisti: Luciana Russo, Diletta Recchi, Lolita Venturini, Agnese Larotella, Sheriban Shehu, Mineo (Sherry) Russo, Antonio Galante. Galleria d'arte Bonbonniere in Corso Inglesi (tutti i giorni nel periodo pre-festivo e festività natalizie

16.30-19.30. Video mapping e proiezioni luminose in Centro città + Filodiffusione in Via Matteotti (fino al 6 gennaio)

IMPERIA

15.00. Pista di pattinaggio sul ghiaccio in calata Anselmi (fino al 9 gennaio)

15.30. Luna Park di Natale in Calata Anselmi fino al 23 gennaio 2022

VENTIMIGLIA



10.00. Villaggio di Natale nella nuova isola pedonale di via Aprosio (fino al 9 gennaio)

10.00. Animazione sportiva con Balance Board e Supskate a cura dell’associazione sportiva XxmigliainSUP. Villaggio di Natale

10.00-18.00. ‘Les Fils - idea! - I Fili’: mostra con le opere dell’arista ventimigliese Pier Paolo Quaglia. A cura di Silvia Alborno e Lucia Palmero. Ex chiesa di San Francesco, via Garibaldi, fino al 16 gennaio (mercoledì, giovedì, venerdì h 15/18, sabato e domenica h 10/12-15/18)

VALLECROSIA

11.00. Street food con intrattenimenti vari promossi dall’Associazione Il Borgo Antico. Solettone sud di Via C. Colombo

15.00. Attrazioni per i più piccini a cura Associazione Il Borgo Antico. Pista pattinaggio solettone sud Via C. Colombo

BORDIGHERA

8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi

9.00-19.00. ‘La Befana Bordigotta’ (30ª dizione) a cura di Confesercenti: distribuzione gratuita di dolciumi con attrazioni per grandi e bambini. Centro cittadino, info 0183 299295

10.00-19.00. ‘La Via dei Presepi’, a cura dell’Associazione A Pria Preziusa: presepi allestiti nell’atrio dell’ex Comune e nella Parrocchia di S. Maria Maddalena - Oratorio di S. Bartolomeo ed il Diorama della Città di Bordighera presso la Società Mutuo Soccorso Pescatori. Centro storico, fino al 9 gennaio (h 10.30/12.30-16/19), info 339 8131863

15.00-18.00. 22ª edizione del Presepe sotto le stelle a cura dell’Associazione Culturale Voci e Note. Oratorio SS. Annunziata di Borghetto San Nicolò, visitabile nel fine settimana fino al 9 gennaio (premiazione domenica 9 gennaio alle ore 15)

15.00. Benedizione del defibrillatore donato da A Pria Presiuza. A seguire ‘Grazie alla vita’ a cura di Marta La Veneziana. Piazza del Popolo

15.30-19.00. ‘Thir(s)Ty’: ultimo giorno della mostra personale del ventimigliese Andrea Iorio con lavori di fotografia, scultura, pittura e video. Presentae l’artista. Galleria dell'Accademia Balbo in via Lamboglia 3, info e prenotazioni 328 0435667, necessario green pass

16.00-19.00. ‘Silenzio ombre luci’: inaugurazione mostra fotografica di Sandro Libra con presentazione del libro fotografico ‘Silenzio ombre luci’ di Sandro Libra, ispirato alle opere di Francesco Biamonti. Sala Rossa del Palazzo del Parco, fino al 9 gennaio (dal mercoledì alla domenica), ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

17.00. Tributo Live Musical ‘Frozen II – Anna ed Elsa la Regina del Ghiaccio’, a cura dell’Associazione Teatro della Luna. Teatro del Palazzo del Parco, ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, info 340 3810224

17.00. Intrattenimento musicale con l’arpa di Lighea Rosselli in via della Loggia nella città alta

17.00-19.00. Mostra ‘Viaggio che non finisce’: immagini, scritti e pubblicazioni di Luciano De Giovanni in ricordo del poeta a vent'anni dalla morte. Sede dell'UCD e dell'ANPI in via Al Mercato 8, fino al 6 gennaio



21.00. ‘Foegu du Bambin’: tradizionale ‘falò’ di Natale davanti al sagrato della chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo a Sasso (fino al 6 gennaio)

OSPEDALETTI

8.00-19.00. Mercato di Antiquariato, Collezionismo e modernariato a cura di Eventi Free e Antico Doc. Corso Regina Margherita

16.00. (ANNULLATO) Concerto musicale del Quartetto Novecento formato da Mirco Rebaudo (Clarinetto e Sassofoni), Gianni Martini (Fisarmonica), Mauro Parrinello (Contrabbasso) Massimo Dal Prà (Pianoforte e Arrangiamenti). Passeggiata tra gli stili musicali del '900. Musiche di Piazzolla, Brubeck, Gershwin, Bernstein e altri autori. Teatro ‘La Piccola’



TAGGIA

8.45. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione da Piaggia a Colletta delle Salse accompagnati dalla guida Marco Rosso. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo oppure ore 8.45 presso la Stazione di Taggia, info e prenotazioni 338 7718703 (più info)

9.00. Città dei Presepi: la Natività di Gesù per le vie del centro storico a cura dei Rioni Tabiesi e delle attività commerciali. Centro storico, fino al 9 gennaio

21.15. Meditazione religiosa e musicale con la partecipazione dell’’Open Orchestra’ diretta dal Maestro Marco Reghezza. Musiche di Mozart, Ennio Morricone, Giuseppe Verdi. Basilica della Madonna Miracolosa, Parrocchia di San Giacomo e Filippo

SAN LORENZO AL MARE



16.00. Teatro per Bambini presso il teatro dell’Albero, via Vignasse 1, info 0183 930109

DIANO MARINA

10.00-18.00. Tradizionale Presepe Artistico all'interno dell'Oratorio della SS. Annunziata sito sulla Via Aurelia, di fronte al porticciolo turistico. A cura della Confraternita della SS. Annunziata di Diano Marina, ingresso libero (h 10/13-16/18), fino al 9 gennaio

CERVO



10.00. Mostra-concorso di presepi ‘Seguendo la stella’ nel borgo, tra le vie e al Castello dei Clavesana (vetrine, balconi, piccole nicchie, davanti alla porte, dentro i vasi di fiori, sulle grondaie, sui davanzali) con le opere realizzate dai cittadini (proclamazione del vincitore giovedì 6 gennaio)

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

CAMPOROSSO

10.00. Villaggio della Befana in Piazza Pertini e Piazza Garibaldi, sino al 6 gennaio

DOLCEACQUA

MONTEGROSSO PIAN LATTE

9.00. Presepe a grandezza naturale raffigurante la Natività e ambientazioni di vita quotidiana tipica dei borghi rurali dell’Alta Valle Arroscia. Le ambientazioni sono raccolte lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, dalla Chiesa Parrocchiale di San Biagio e fino al Lavatoio in cima al paese (fino al tre febbraio, giorno della Festa Patronale di San Biagio)



FRANCIA

CANNES



10.00. Natale a Cannes dal 27 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022. Luoghi vari (il programma a questo link)

MENTON



9.00-19.30. Natale a Mentone dal 4 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 (il programma nel dettaglio a questo link)

MONACO

11.00-22.00. Pista di Pattinaggio (dal lunedì al giovedì h 11/17.30. dal venerdì alla domenica h 11/22). Port Hercule, fino al 27 febbraio 2022 (più info)

11.00-22.30. ‘Noël au Canada’: Villaggio di Natale con animazioni (da domenica a giovedì 11/22.30. venerdì, sabato 11/23, 24 dicembre 11/20.30, 31 dicembre 11/22). Port Hercule fino al 2 gennaio, info +377 93 150603 (i dettagli a questo link)

15.00. ‘Casse-Noisette Compagnie’ rappresentazione coreografica di Jean-Christophe Maillot della Compagnia dei Balletti di Monte-Carlo, con l'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Kazuki Yamada. Salle des Princes del Grimaldi Forum Monaco (più info)

15.00-19.00. ‘Conquista pacifica - L’estensione in mare di Monaco’: allestimento di archivi cartografici, fotografici, audiovisivi, cartografici e plastici. Salle d’exposition du Quai Antoine Ier, da martedì a domenica fino al 2 gennaio 2022, info +377 98 98 83 03

16.30. ‘Piano Paradiso’ di Alain Bernard e Gil Galliot. Théâtre des Muses (più info)

NICE

10.45, 14.00 & 16.30. ‘Grand Cirque de Noël’ Ultimo giorno): spettacoli circense del circo Medrano. Min D'Azur, Marche Gare (più info)

